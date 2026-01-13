IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Щатите Минесота и Илинойс заведоха дела срещу администрацията на Тръмп

Недоволството е от действия на федерални служители

13.01.2026 | 08:56 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Щатът Минесота и двата най-големи града в щата заведоха дело срещу администрацията на президента Доналд Тръмп в опит да спрат серията от акции на митническата и имиграционна служба на САЩ, довели до смъртта на жена в Минеаполис, предаде Асошиейтед прес.

Щатът, подкрепен от Минеаполис и Сейнт Пол, заяви, че министерството на вътрешната сигурност нарушава първата поправка на Конституцията на САЩ и други конституционни разпоредби. Целта - иска да получи временна ограничителна заповед, която да спре или да ограничи операциите на службата.

"Това е, по същество федерално нашествие" в градовете близнаци в Минесота и трябва да спре", заяви генералният прокурор на Минеаополис Кийт Елисън на пресконференция. "Тези зле обучени, агресивни и въоръжени агенти на федералната държава тероризират Минесота с масово незаконно поведение."

Министерството на вътрешната сигурност се ангажира да разположи над 2000 имиграционни служители в Минесота и твърди, че от декември насам е извършило над 2000 ареста. Имиграционната и митническата служба на САЩ определи това като най-голямата си правоприлагаща операция досега.

В съдебния иск се обвинява републиканската администрация на Тръмп в нарушаване на правото на свобода на словото с мерки, насочени срещу демократично настроената Минесота по политически причини, отбелязва АП. Щатът иска от съда да попречи на федералното  правителство да арестува американски граждани и притежатели на визи без основателни причини, ако не са извършили престъпление, както и да се забрани на американските федерални  служители да заплашват с употреба на сила или да размахват оръжия срещу хора, които не подлежат на арест по имиграционни причини, както и други ограничения върху действията на федералните органи.

Щатът Илинойс също заведе дело вчера, като демократичният губернатор на щата Дж.Б. Прицкер заяви, че искът е подаден заради "опасното използване на сила" от страна на министерството на вътрешната сигурност на САЩ, отбелязва Ройтерс.

"Реалността е, че униформени, военно обучени служители, носещи полуавтоматични огнестрелни оръжия и военно оръжие, от месеци се вихрят в Чикаго и околните райони, беззаконно спирайки, разпитвайки и арестувайки жители и атакувайки ги с химически оръжия", се казва в съдебния иск. Документът обвинява администрацията на Тръмп в "предизвикване на безредици и налагане на атмосфера на страх" в щата.
(БТА)

 

