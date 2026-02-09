IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Владимир Зографски в ски скоковете ще представя България днес на Олимпиадата

В понеделник ще бъдат раздадени общо пет комплекта отличия

09.02.2026 | 09:03 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Най-добрият български състезател по ски скокове Владимир Зографски ще бъде единственият представител на страната ни в третия състезателен ден на XXV зимна Олимпиада в Милано-Кортина.

Първият кръг от надпреварата на малката шанца в Предацо ще започне в 20:00 часа българско време, а финалните опити са от 21:12 часа, след което ще станат ясни медалистите.

В понеделник ще бъдат раздадени още четири комплекта отличия -  в ските свободен стил слоупстайл за жени, в ски алпийските дисциплини отборна комбинация мъже, в бързото пързаляне с кънки 1000 метра за жени и в сноуборда в дисциплината Биг еър за жени.

В програмата за деня също така са включени и състезания от олимпийските турнири по кърлинг за смесени отбори, хокей на лед за жени и фигурно пързаляне - ритмичният танц при танцовите двойки.
(БТА)

 

