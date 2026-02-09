Бившият медиен магнат Джими Лай е осъден на 20 години в Хонконг

Съд в Хонконг наложи присъда от общо 20 години затвор на бившия продемократичен медиен магнат Джими Лай, срещу когото бяха повдигнати две обвинения в таен сговор с чужда държава и едно - за разпространение на подривна информация, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Присъдата беше наложена въпреки натиска от страна на САЩ, Великобритания и правозащитници за освобождаването му.

"След като разгледа тежкото престъпно поведение на Лай, съдът реши, че общата присъда, наложена на Лай по това дело, трябва да бъде 20 години лишаване от свобода", се казва в обобщаващ документ на съдиите, изготвен по време на заседание, което продължи само няколко минути. Те подчертаха, че той е бил "мозъкът" зад сговора с чужди държави, отбелязва Ройтерс.

Присъдата включва и предишно наказание от две години, наложено по предишно дело за измама, така че всъщност се равнява на допълнителни 18 години затвор за 78-годишния магнат, който има и британско поданство.

Джими Лай, който беше в съдебната зала, остана видимо безразличен при прочитането на присъдата. Докато го отвеждаха, той с мрачно изражение на лицето помаха с ръка на присъстващите в публиката, сред които бяха съпругата му Тереза и бивши журналисти от неговия продемократичнен вестник "Епъл дейли", който днес е спрян.

Обвиненията се основаваха на закона за националната сигурност, наложен от Китай след продемократичните, понякога свързани с насилие, протести, които разтърсиха Хонконг през 2019 г.

По обвиненията в сговор с чужда държава той можеше да получи доживотен затвор, а по това за подривна публикация – до две години затвор. На 15 декември той беше признат за виновен по три обвинения след процес, който според защитниците на правата на човека бележи края на свободата на медиите, с която Хонконг отдавна се гордееше.

Великобритания върна територията на Китай през 1997 г. Лай беше задържан през август 2020 г., като приключилата днес съдебна сага продължи над 5 години.

