Руските власти поеха контрола върху 4 завода на датска компания

„Рокуул“ е световен производител на каменна вата

14.01.2026 | 09:09 ч. 23
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Руските власти поеха контрола върху четири завода в страната, принадлежащи на датския производител на каменна вата „Рокуул“ (Rockwool), съобщи самата компания, цитирана от Франс прес.

„Днес бяхме информирани, че е одобрен руски президентски указ, което означава, че външно ръководство е поело контрола над руското дъщерно дружество на „Рокуул“. Ето защо „Рокуул“ вече не контролира активите си в страната“, се казва в изявление от вчера до фондовата борса.

Групата каза, че не е „оптимистично настроена“, що се отнася до възможността за отменяне на решението.

Миналата година руското дружество е генерирало приходи на стойност 261 млн. евро, се добавя в изявлението.

„Рокуул“ – световен производител на каменна вата – евтин изолационен материал, чието производство се смята за замърсяващо околната среда – увери, че „легалните му права, включително  съгласно двустранното инвестиционно споразумение между Русия и Дания“, ще бъдат „категорично“ защитавани.

Четирите завода в Русия ще бъдат извадени от балансите на предприятието, а нетната стойност на операциите ще бъде обезценена, уточнява групата в изявлението си.

„Рокуул“ дава работа на над 12 200 души в 40 страни.
(БТА)

 

