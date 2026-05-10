Москва недоволна от изказвания на Зеленски в Армения

Главното за Русия е Ереван да не заема антируски позиции, заяви Песков

10.05.2026 | 17:00 ч. 23
Снимка: БГНЕС

Русия смята за недопустимо Армения да предоставя на украинския президент Володимир Зеленски трибуна за русофобски изказвания и очаква разяснения от Ереван. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Reuters.

По думите му Армения има право да организира всякакви събития, включително среща на върха с ЕС, но в Москва смятат за "ненормално" нейният съюзник Ереван да предоставя трибуна за подобни изказвания на Зеленски, предаде TASS.

"Това не се вписва в духа на нашите отношения с Ереван", отбеляза Песков в разговор с журналиста от Vesti Павел Зарубин.

Говорителят на Кремъл посочи, че Москва би искала да получи разяснения от Ереван по този въпрос. По думите му Русия не разбира защо от Армения се чуват антируски изявления и защо ръководителят на арменското правителство не се опитва да ги балансира със свои изказвания.

Песков заяви, че не вижда проблеми политици от Ереван и Киев да общуват.

"Спазването на етикета и протокола на срещата на политиците от неприятелска днес Украйна и съюзническа на Русия Армения е нормално. Проблемите в отношенията между Москва и Киев не са война на Ереван", подчерта той.

Говорителят на Кремъл допълни, че за Москва най-важното е Армения да не заема антируски позиции, пише БТА.

