Заловиха край Русе екзотични птици за стотици хиляди евро

Общо 47 екзотични птици с фалшиви ветеринарни сертификати за произход и здравословно състояние бяха заловени на Дунав мост край Русе. Контрабандата е предотвратена от Българската агенция по безопасност на храните по сигнал на Гранична полиция и в присъствието на служители от Регионалната инспекция по околна среда и води в Русе.

В микробус с търговищка регистрация, който не е имал лиценз за транспорт на живи животни, са открити 22 птици - 11 двойки от вида Aceros pliscatus, известен като Папуански носорог, осем папагала от вида Chalcopsitta cardinalis - Кардинално лори, 13 декоративни гълъба и четири декоративни кокошки.

Установено е, че птиците са влезли в България от Турция, били са претоварени в село край Шумен и са пътували към няколко локации в Централна Европа. Според разследващите става дума за контрабанден канал, а заловените птици вероятно са част от по-голяма пратка.

Стойността им достига стотици хиляди евро

Стойността на птиците се изчислява на няколкостотин хиляди евро. Цената на един Папуански носорог е около 10 000 евро, а за двойка може да надхвърли 25 000 евро.

Според инспекторите от РИОСВ първите два вида екзотични птици подлежат на специален режим за придвижване съгласно Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора - CITES.

Шофьорът не е представил изискваните в такива случаи регистрационни карти и сертификати.

Птиците са настанени в център в Добрич

Животните са конфискувани и вече са настанени в Центъра за защита на природата и животните в Добрич. Захранени са и към момента се чувстват добре.

Според специалистите обаче тези видове са много чувствителни към стрес и оцеляването им все още не е сигурно.

На шофьора на микробуса - български гражданин - са съставени актове. Разследването по случая продължава, пише БГНЕС.