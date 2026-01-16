Европа има три възможности за защита на Гренландия

Не е лесно да мислиш за решения, когато всяка сутрин се събуждаш с нови заплахи. Такова беше сдържаното мнение на Ларс Локе Расмусен, министърът на външните работи на Дания, на 14 януари. Той и неговият колега от Гренландия току-що бяха провели напрегната среща с Марко Рубио, държавния секретар на САЩ, и Дж. Д. Ванс, вицепрезидента, във Вашингтон. След изтеглянето на Николас Мадуро, диктаторът на Венецуела, на 3 януари, президентът Доналд Тръмп поднови интереса си към това, което г-н Расмусен нарича „покоряване“ на Гренландия. Всичко, което не е „в ръцете на Съединените щати“, би било „неприемливо“, написа г-н Тръмп в социалните медии преди срещата. В противен случай Гренландия би попаднала в ръцете на Русия или Китай, пише The Economist.

Двете страни „се съгласиха да не се съгласяват“, каза Расмусен.

Той не даде никакви индикации, че правителството му може да промени позицията си относно статута на Гренландия, самоуправляваща се територия, която е част от Дания. Но дори и да не изглежда, че кризата е неизбежна, намесата на г-н Тръмп в суверенитета на съюзник от НАТО предизвика тревога в европейските столици. Намеренията му са трудни за разгадаване. Америка иска ли да раздели гренландците от датчаните, да подкупи островитяните или дори да нападне? Европейските политици се борят да изработят стратегия. Възможностите им се разделят на три лагера: да успокоят, да възпрат и да отвлекат вниманието.

Засега приоритетът е да се успокоят предполагаемите опасения на Тръмп,

като се покаже, че те могат да бъдат решени в рамките на съществуващата правна рамка. Г-н Расмусен заяви, че ще бъде свикана „работна група на високо равнище“, за да обсъди сигурността в Арктика. В рамките на НАТО Великобритания и Германия предложиха военноморска мисия за наблюдение „Арктически страж”. Такива предложения се подкрепят от ласкателствата, които Тръмп очаква от съюзниците си в НАТО: главно, че е прав да се тревожи за сигурността в далечния север. „Винаги има малко истина в това, което казва”, отбеляза г-н Расмусен.

Но не и когато става въпрос за Гренландия. Съгласно условията на споразумение, подписано с Дания през 1951 г., Америка може да разположи на острова толкова войски, колкото пожелае. След края на Студената война Америка намали значителното си военно присъствие до по-малко от 200 войници в една база в северозападната част на острова, използвана за космическо наблюдение и радар за ранно предупреждение. Гренландия също се намира под защитата на НАТО.

По-широките опасения за сигурността също изглеждат преувеличени.

„Няма реална нужда от мисия на НАТО в гренландските води“, казва Андреас Остхаген, специалист по Арктика в Института „Фридтьоф Нансен“ в Осло.

Няма достатъчно доказателства за твърдението на Тръмп, че моретата около острова са „покрити с руски и китайски кораби“, а датчаните до голяма степен са отблъснали интереса на Китай към инвестиции в Гренландия. Експертите казват, че по-належащите проблеми в Арктика са другаде, включително в Аляска. Що се отнася до редките земни елементи и други минерали, коитоТръмп желае, извличането им изглежда прекалено скъпо. Американските фирми не биха се нуждаели от прехвърляне на суверенитет, за да получат концесии за добив, но малцина са проявили интерес.

Въпреки това тези аргументи не впечатляват президента. Затова си струва да го вземем на сериозно, когато казва, че „собствеността е много важна“. Осигуряването на владение над Гренландия е част от „обсесията му с наследството“, казва бивш американски дипломат. Това означава, че Европа трябва да обмисли втория си набор от опции: да възпрепятства опитите на Тръмп да завземе Гренландия. В Брюксел и на други места се водят остри разговори за суспендиране на елементи от скорошното търговско споразумение на Европейския съюз с Америка или за натиск върху американските технологични компании. По-радикални идеи включват затваряне на американски военни бази в Европа или изхвърляне на американски държавни ценни книжа.

Но ще бъде трудно да се намери мнозинство за такива предложения,

казва Джереми Шапиро, директор по проучванията на Европейския съвет за външни отношения, базиран във Вашингтон. И повечето от тях са по-скоро отмъщение, отколкото възпиране. По-добре, според него, е да се обмислят действия, насочени към промяна на процеса на вземане на решения в Белия дом. Те могат да включват установяване на ротационно присъствие на европейски войски в Гренландия; предварително ангажиране със санкции срещу американски фирми, които експлоатират минералите на Гренландия без съгласието на местните жители; и лобиране пред приятелски настроени републиканци.

С началото на срещата във Вашингтон Дания обяви увеличаване на военноморското, военновъздушното и сухопътното си присъствие в Гренландия. Съюзници, сред които Франция, Германия и Швеция, заявиха, че ще допринесат. Символиката е поразителна. Но имат ли европейците куража да ескалират още повече? Еманюел Макрон, президентът на Франция, е от ястребите. На 14 януари той заяви пред кабинета си, че Тръмп рискува „каскада от безпрецедентни последствия“.

Метте Фредриксен, министър-председател на Дания, някога беше за предпазливост, но сега предупреждава, че атака срещу Гренландия би унищожила НАТО. Роберт Хабек, бивш вицеканцлер на Германия, сега в Датския институт за международни изследвания, казва, че американска акция в Гренландия би окуражила Русия да похапва от скандинавските страни: „Всички мерки трябва да бъдат на масата.“

Други се страхуват, че ескалацията ще направи по-вероятно, а не по-малко вероятно, Тръмп да се хване за властта. Украйна е друга причина за безпокойство: противопоставянето на Белия дом рискува да пожертва временното предложение на Америка да се присъедини към Европа в предоставянето на гаранции за сигурността на Украйна след прекратяване на огъня. Засега повечето европейски политици изглеждат несклонни да затегнат винтовете.

„Проблемите, които имаме, могат да бъдат решени с Гренландия като част от Дания съгласно съществуващите договори“, казва Юрген Хардт, говорител по външната политика на управляващите християндемократи в Германия. „Сигурен съм, че този аргумент ще убеди президента Тръмп. “

Ако не, последната надежда е, че Тръмп може да се отклони от целта си. Тайна операция по превземане – например, агитиране за независимост на Гренландия като прелюдия към американско споразумение за асоцииране или анексиране – би изисквала планиране и последващи действия. Това не са силните страни на президента. Военен превземане би било по-лесно за изпълнение. Но то би подложило на сериозно изпитание лоялността на някои в армията, правителството и Конгреса. Само 4% от американските избиратели подкрепят използването на сила за придобиване на Гренландия. Г-н Тръмп има много задачи, от междинните избори през ноември до проблемите в Иран, и цени лесните победи. Щом еуфорията от Венецуела отмине, той може да намери нещо друго, за което да се тревожи. Може би разговорите му за анексиране са просто за да притисне датчаните да сключат споразумение за сигурност или минно дело. Това, поне, е надеждата на Европа.