Икономиката на Гренландия е зависима от субсидии и... скариди

Ако президентът на САЩ Доналд Тръмп придобие Гренландия, той ще се окаже начело на бавно развиваща се икономика, силно зависима от над 1 милиард долара годишни държавни субсидии и захранвана до голяма степен от продажби на скариди.

Най-големият остров в света е ценен от президента на САЩ като покупката на недвижим имот на живота си. Той се гордее със стратегическо местоположение и неизползвани минерални запаси, заровени дълбоко под леда.

В момента обаче икономиката разчита на нещо по-прозаично: риболов и скорошен скок в инвестициите за изграждане на нови летища. А приходите и от двете имат низходяща тенденция, което води до стагнация на икономиката през 2025 г., пише WSJ.

Проучванията на общественото мнение през последните години постоянно показват, че гренландците са по-загрижени за състоянието на икономиката си, отколкото за чуждестранно поглъщане от Америка или от някой друг.

Гренландските власти тихо признават, че поне в краткосрочен план всеки, който управлява този остров, е по-вероятно да се окаже в дупка с пари, отколкото в златна мина.

Островът е една от най-големите социални държави в света, обширно пространство от покрити с лед села, чиито жители – достъпни само с хеликоптер и витлов самолет – въпреки това са свикнали с предимствата на датската социалдемокрация, от безплатно здравеопазване до стабилни училища. Може да отнеме години и милиарди долари, за да се трансформира икономика, където 98% от износа е морски дарове, в миннодобивен гигант.

„Това не е диверсифицирана икономика и ще отнеме известно време, за да стане самодостатъчна“, каза Ото Свендсен, сътрудник в Центъра за стратегически и международни изследвания. Гренландското правителство не е постигнало „голям напредък“, каза той.

Икономиката на Гренландия е зависима от риболова.

Населението на Гренландия от 57 000 души е разпръснато по крайбрежието на една от най-екологично враждебните територии в света – страна, 80% покрита с лед. Жизненият стандарт варира изключително много. В столицата Нуук местните жители могат да играят голф и да се хранят в изискан тайландски ресторант. В по-малките отдалечени селища, където заплатите са средно с 50% по-ниски, хората се къпят, като изсичат парчета лед, за да се разтопят. Островът, който е малко по-голям от Мексико, има по-малко от 100 мили асфалтиран път.

В основата на това съществуване е дълбоката зависимост от Кралство Дания, от която Гренландия е полуавтономна територия. Около 40% от гренландската работна сила е наета от държавата. Дания предоставя субсидия, която представлява около половината от приходите на гренландското правителство и 20% от БВП на острова. Тя също така плаща за полицията, съдилищата, банковите регулатори и до голяма степен безплатно здравеопазване за някои от най-отдалечените селища в света, както и управлява външните работи и допринася за отбрана.

Това се равнява на малко над 1 милиард долара годишно, каза Торбен Андерсен, председател на Икономическия съвет за Гренландия. Ако това изчезне за една нощ, „това би било драматично нещо“, каза той.

Ако САЩ заменят тази датска субсидия, само това би направило жителите на острова най-големите получатели на федерални субсидии на глава от населението, надминавайки жителите на Аляска или Вашингтон.

Администрацията на Тръмп е предложила да купи острова, който гренландското правителство твърди, че не се продава. Служители на администрацията са обсъждали извършването на плащания директно на гренландците, за да ги спечелят.

Точка за сравнение са Маршаловите острови, които наскоро подновиха така наречения пакт за свободно асоцииране със САЩ. Правителството на тихоокеанските острови, което е напълно независимо от САЩ, получава 115 милиона долара годишно от Вашингтон в замяна на предоставянето на Америка на правомощия по въпросите на отбраната.

Това се равнява на около 2875 долара на човек годишно. За да се изравнят приблизително един милиард долара годишни плащания на Дания за Гренландия, САЩ ще трябва да предоставят еквивалента на около 17 500 долара на човек.

Тръмп твърди, че ако САЩ не превземат Гренландия, тя може да попадне в ръцете на китайците или руснаците. Датски представители казват, че Китай е проявил малък интерес, докато Русия, чиято армия е заседнала в Украйна, рядко довежда военноморски активи близо до острова.

САЩ вече поддържат голяма военна база в Северна Гренландия без наем.

Десетилетно споразумение с Дания дава възможност на САЩ да разположат повече военни в Гренландия, стига първо да уведомят Копенхаген.

„Мисля, че можем да се съобразим както с американските интереси, така и с интересите на Гренландия“, въпреки че те може да се различават по няколко точки, заяви във вторник министърът на бизнеса на Гренландия Наая Натаниелсен.

В продължение на десетилетие комбинацията от датски субсидии, инвестиции в инфраструктура и нарастващите световни цени на камбала, треска и скариди помагат за поддържането на икономиката. Наблюдава се и строителство, включително ново международно летище в Нуук.

Тези добри времена са към своя край. Икономиката на Гренландия нарасна с 0,8% през 2024 г. и с 0,2% през 2025 г., според датската централна банка. Част от това забавяне е свързано с намаляващите запаси от скариди, както и със спада на цените. Покачващите се температури на морето влияят върху размножаването на скаридите. Междувременно се наблюдава увеличение на популацията на треска, която се храни със скариди.

По време на скорошно пътуване до пристанището на Нуук, рибари насаме се оплакаха от ограничителните квоти за риболов, а някои размишляваха дали Тръмп не би могъл да открие нови бизнес възможности.

Йенс Фредериксен, който работи в риболовен бизнес в Нуук, управляващ голям траулер за скариди, каза, че има разделение в мненията между тези в столицата и тези в други крайбрежни райони.

„На брега жизненият стандарт е много по-нисък, така че те може да са положително настроени към САЩ, защото могат да окажат положително влияние“, каза той. САЩ биха могли да направят на Гренландия това, което се случи с Аляска, каза той, посочвайки как гражданите там получават дивидент от приходите от петрол, инвестирани във фонд за богатство. Фредериксен каза, че би бил отворен да изслуша предложението на Тръмп.

Засега Фредериксен изглежда е в малцинство. Анкетите постоянно показват, че мнозинството от гренландците не искат да станат част от САЩ. Те също така може би са предпазливи да се откажат от социалните защити на Дания в полза на несигурно бъдеще с Америка.

По-рано този месец централната банка предупреди за „изненадващо рязко влошаване“ на публичните финанси на Гренландия. В дългосрочен план Гренландия е изправена пред предизвикателства, познати на много западни икономики, включително застаряващо население и изтичане на мозъци, тъй като образовани местни жители търсят кариера в Дания. Това рискува да изостри недостига на работна ръка на острова, който има 29 000 души работна сила. Имаше вълна от имиграция от Азия - по-специално от Филипините - за запълване на свободните работни места.

„Липсата на работна сила, ниското ниво на компетентност, застаряващото население и значителното неравенство оказват натиск както върху икономиката, така и върху социалното сближаване“, заяви Банката на Гренландия, най-големият търговски кредитор на острова, в скорошен доклад.

Ниските температури са сред предизвикателствата, с които гренландците трябва да се справят.

Но това очевидно има и потенциал. Много зависи от това дали Гренландия може да експлоатира минералните богатства под леда, каза икономистът Андерсен. В момента Гренландия има само една действаща мина. „Много неща бяха обсъждани през последните 20 години и те бяха отхвърлени, защото нямаше бизнес обосновка“, каза той.

Изграждането на мина в Гренландия често означава и изграждането на път и пристанище, да не говорим за жилища, клиники и удобства за работници, които са оскъдни и трудни за наемане. Мразовитото време може да направи мината недостъпна за части от годината.

Гренландското правителство притежава и има права върху всички минерални ресурси. През 2021 г. то наложи мораториум върху лицензите за проучване на нефт и газ. То също така забрани експлоатацията на уранови запаси.

По-нататъшни инвестиции на хоризонта биха могли да помогнат за стимулиране на икономиката, включително разширяване на електроцентралата Бюксефиорд близо до Нуук и изграждане на нови водноелектрически централи. Тези централи биха могли да осигурят евтина енергия за привличане на центрове за данни. Съществуват и продължаващи усилия за стимулиране на туризма, като директни полети до Нуук от Нюарк вече се изпълняват през определени месеци от годината. Някои анализатори виждат Гренландия да копира успеха на Исландия, комбинирайки туризъм с риболов и евтина енергия, за да привлече технологични компании.

Изправена пред заплахата от поглъщане от САЩ, Дания също налива допълнителни средства. Наскоро тя обяви допълнително финансиране от 250 милиона долара през следващите три години, за да покрие разходите за ново регионално летище в Източна Гренландия и ново дълбоководно пристанище.