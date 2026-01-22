Нетаняху се съгласи да се присъедини към Съвета за мир на Тръмп

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху съобщи, че се е съгласил да се присъедини към Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, след като офисът му по-рано критикува състава на Изпълнителния комитет на съвета, съобщава AP.

Съветът, председателстван от Тръмп, първоначално е бил замислен като малка група световни лидери, които да наблюдават плана за прекратяване на огъня в Газа. Амбициите на администрацията на Тръмп сякаш се разраснаха в по-широка концепция, след като Тръмп отправи покани към десетки държави и намекна, че скоро ще посредничи в глобални конфликти.

Офисът на Нетаняху преди това заяви, че изпълнителният комитет, който включва Турция, ключов регионален съперник, не е координиран с израелското правителство и "противоречи на неговата политика“, без да пояснява възраженията си. Крайнодесният финансов министър на Израел, Бецалел Смотрич, критикува съвета и призова Израел да поеме едностранна отговорност за бъдещето на Газа.

Други страни, които са се присъединили към борда, са ОАЕ, Мароко, Виетнам, Беларус, Унгария, Казахстан и Аржентина. Други, включително Обединеното кралство, Русия и изпълнителната власт на Европейския съюз, казват, че са получили покани, но все още не са отговорили.