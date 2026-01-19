IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Доналд Тръмп покани Путин в “Съвета за мир” за Газа

Световни лидери и висши дипломати също ще вземат участие

19.01.2026 | 16:52 ч. 53
Reuters

Reuters

Съединените щати поканиха руския президент Владимир Путин да се присъедини към "Съвета за мир“ за Газа, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред журналисти.

"Да, президентът Путин също е получил покана по дипломатически канали да се присъедини към този съвет", каза Песков, цитиран от Ройтерс и добави:

"В момента разглеждаме всички подробности на това предложение и очакваме контакт с американската страна, за да изясним всички нюанси“.

До момента покана за присъединяване са получили президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев, австралийският премиер Антъни Албанезе, унгарският премиер Виктор Орбан и други лидери.

По-рано Белият дом заяви, че председателстваният от Тръмп Съвет на мира ще включва още специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, американския предприемч Джаред Кушнер, бившия министър-председател на Обединеното кралство (1997-2007) Тони Блеър, собственикът на Apollo Global Management Марк Роуан, президентът на Групата на Световната банка Аджай Банга и заместник-съветникът на Тръмп по националната сигурност Робърт Габриел.

