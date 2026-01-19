Доналд Тръмп покани Путин в “Съвета за мир” за Газа

Съединените щати поканиха руския президент Владимир Путин да се присъедини към "Съвета за мир“ за Газа, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред журналисти.

"Да, президентът Путин също е получил покана по дипломатически канали да се присъедини към този съвет", каза Песков, цитиран от Ройтерс и добави:

"В момента разглеждаме всички подробности на това предложение и очакваме контакт с американската страна, за да изясним всички нюанси“.

До момента покана за присъединяване са получили президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев, австралийският премиер Антъни Албанезе, унгарският премиер Виктор Орбан и други лидери.

По-рано Белият дом заяви, че председателстваният от Тръмп Съвет на мира ще включва още специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, американския предприемч Джаред Кушнер, бившия министър-председател на Обединеното кралство (1997-2007) Тони Блеър, собственикът на Apollo Global Management Марк Роуан, президентът на Групата на Световната банка Аджай Банга и заместник-съветникът на Тръмп по националната сигурност Робърт Габриел.