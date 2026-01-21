Лукашенко подписа споразумението за присъединяване към Съвета за мир на Тръмп

Президентът на Беларус Александър Лукашенко подписа споразумението за присъединяване към Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп като последна стъпка в сближаването с Вашингтон след продължила години наред международна изолация, предаде Ройтерс.

Беларуският президент подписва документа и казва, че се надява да допринесе за мир в Украйна.

Лукашенко, който е на власт от 1994 г., дълго време беше избягван от Запада заради незачитането на човешките права в Беларус и подкрепата му за руския президент Владимир Путин във войната на Москва в Украйна, информира БТА.

Миналата година обаче Тръмп започна да облекчава санкциите срещу Беларус в замяна на освобождаването на политически затворници. Той нарече Лукашенко „високо уважаван“ лидер - описание, контрастиращо на становището на беларуската опозиция в изгнание, която го смята за диктатор.

Поканата за присъединяване към Съвета за мир бележи нов етап в процеса на реабилитация на Лукашенко от страна на САЩ, докато страната продължава да води преговори с него за по-нататъшно освобождаване на политически затворници и нормализиране на отношенията.