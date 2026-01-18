IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Условие: Държавите да плащат $1 млрд за членство в Съвета за мир на Тръмп

Белият дом: Информацията е подвеждаща, няма членска вноска

18.01.2026 | 18:52 ч.
Reuters

Reuters

Администрацията на Тръмп иска държавите да плащат по 1 милиард долара, за да останат в неговия Съвет за мир, съобщи днес агенция Bloomberg news, позовавайки се на проект на тази харта.

Американският президент Доналд Тръмп ще бъде първият председател на Съвета, а всяка страна-членка ще има мандат от не повече от три години от влизането в сила на хартата, който ще може да се подновява от председателя, се казва в публикацията на Bloomberg, цитирана от агенция Ройтерс, която отбелязва, че за момента не може да провери тази информацията.

Проект на харта, изпратен до около 60 държави от американската администрация, призовава членовете да внесат 1 милиард долара в брой, ако искат членството им да продължи повече от три години, показва документ, видян от Ройтерс. "

Тригодишният мандат на членство не се прилага за държави членки, които предоставят над 1 000 000 000 долара в брой на Съвета за мир през първата година от влизането в сила на хартата", се казва в текста.

The Times of Israel отбелязва, че никъде в документа не е споменато, че Съветът за мир ще се занимава само с Газа, което подкрепя твърденията, че САЩ планират орган, който да помага за разрешаването и на други конфликти по света.

Белият дом определи информацията като "подвеждаща" и заяви, че няма минимална членска такса за присъединяване към Съвета за мир.

"Това просто предлага постоянното членство на партньорски държави, които демонстрират дълбока ангажираност към мира, сигурността и просперитета", заяви Белият дом в социалната мрежа Х.

Държавният департамент на САЩ отговори на запитването на Ройтерс по този въпрос като се позова на предишни публикации в социалните мрежи за съвета от Тръмп и неговия специален пратеник Стив Уиткоф, в които не се споменаваше тази сума. / БТА

Съвет за мир Газа Израел Доналд Тръмп членство условие вноска Белия дом
