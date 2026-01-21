"Моля, хляб": Украинци спасиха от глад възрастна жена, отправила молба в снега ВИДЕО

Призив за помощ се появи в снега в Донецк, Украйна - буферна зона на фронтовата линия.

Възрастна жена написа съобщение в снега с молба за храна, а украински войници, които видели призива на жената с помощта на дрон, изпратили храна по въздух. За съжаление, евакуацията не била възможна поради опасността в района.

"Моля, хляб", гласял надписът, който 19-годишният граничар от "Феникс" на име Максим, известен още като "Малюк" ("Детето"), видял върху заснежената земя на разрушения град Константиновка. Чрез камерата на дрона той наблюдавал как възрастна жена бавно пишела буквите, гледайки към небето с последна надежда.

"Беше невъзможно да се преодолее това. Това са нашите хора. Ние сме тук за тях", призна "Малюк", цитиран от Граничната служба на Украйна в публикация във Facebook.

Заснетите от дрона кадри показват напълно разрушени жилищни блокове, а в един момент камерата фиксира съобщението, написано в снега: "Моля, хляб".

Същите кадри показват как украинци пускат зелена торба, съдържаща храна, от дрон.

Според изданието на Euromaidan Press, инцидентът е докладван и от полковник Евгений Пикус от 3-ти отряд на граничната охрана. След като получил разрешение от него, операторът е пуснал хляб и бисквити на жената, използвайки дрона си.

По-късно в снега се е появило ново съобщение: "Благодаря".

Евакуацията е невъзможна, тъй като Константиновка, махала на около 20 километра от Бахмут, в момента е буферна зона, пише още Euromaidan Press. Според изданието Максим се е присъединил към звеното "Феникс" през април 2025 г. и управлява дронове Mavic и Matrix за разузнаване и откриване на врагове.