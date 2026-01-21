IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рюте: Дипломацията е единственият начин за справяне с кризата в Гренландия

Вижда се, че има напрежение, каза още генералният секретар на НАТО

21.01.2026 | 13:58 ч. 17
EPA/БГНЕС

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че е необходима “обмислена и внимателна дипломация“ за справяне с напрежението около Гренландия.

“Няма съмнение, вижда се, че в момента има напрежение. Пак казвам, няма да коментирам това, но мога да ви уверя, че единственият начин да се справим с това е разумна дипломация”, каза Рюте на Световния икономически форум, цитиран от AFP.

Генералният секретар на НАТО отхвърли твърденията на президента Доналд Тръмп, че европейските съюзници няма да помогнат за защитата на САЩ, ако бъдат помолени.

Снощи на пресконференцията Рюте каза, че се съмнява дали европейците ще дойдат на помощ, ако бъде задействан член 5. 

“Нямам никакво съмнение, че САЩ ще дойдат на помощ тук, а ние ще дойдем на помощ на САЩ“, добави Рюте.

