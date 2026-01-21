IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 124

Тръмп пак сгафи, обърка Гренландия с Исландия

В един, също озадачаващ коментар, той заяви, че народът на Исландия го харесва и дори го наричат "татенце"

21.01.2026 | 19:17 ч. Обновена: 21.01.2026 | 19:27 ч. 39
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп допусна пореден гаф. В днешната си реч на Световния икономически форум в Давос той на няколко пъти обърка Гренландия с Исландия, предаде CNN.

"В НАТО ме обичаха допреди няколко дни, когато им казах за Исландия", заяви Тръмп в един момент на речта си, предизвиквайки недоумение. 

По-късно той заяви, че Северноатлантическия пакт "не стои зад нас по въпроса за Исландия".

Отбелязвайки вчерашния спад на фондовия пазар - подхранван от опасенията от разкъсване на трансатлантическите връзки - Тръмп каза:

"Борсите се сринаха вчера заради Исландия. Така че Исландия вече ни струва много пари."

В един, също озадачаващ коментар, той заяви, че народът на Исландия го харесва и дори го наричат "татенце". 

Свързани статии

Островът, който Тръмп се опитва да придобие, е Гренландия, територия на Дания, а не Исландия, която е независима държава.

Вероятно американският президент е имал предвид думата лед в ума си, отбеляза телевизията. Имената Гренландия (буквално Зелена земя) и Исландия (Ледена земя) на английски звучат сходно.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Доналд Тръмп САЩ реч Исландия Гренландия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem