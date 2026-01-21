Тръмп пак сгафи, обърка Гренландия с Исландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп допусна пореден гаф. В днешната си реч на Световния икономически форум в Давос той на няколко пъти обърка Гренландия с Исландия, предаде CNN.

"В НАТО ме обичаха допреди няколко дни, когато им казах за Исландия", заяви Тръмп в един момент на речта си, предизвиквайки недоумение.

По-късно той заяви, че Северноатлантическия пакт "не стои зад нас по въпроса за Исландия".

Отбелязвайки вчерашния спад на фондовия пазар - подхранван от опасенията от разкъсване на трансатлантическите връзки - Тръмп каза:

"Борсите се сринаха вчера заради Исландия. Така че Исландия вече ни струва много пари."

В един, също озадачаващ коментар, той заяви, че народът на Исландия го харесва и дори го наричат "татенце".

“Iceland, they love me,” Donald Trump says about Greenland. “They called me ‘Daddy’ last time. A very smart man said, ‘He’s our daddy. He’s running it.’” WTAF… pic.twitter.com/CDmaAM4bUW — Shannon Watts (@shannonrwatts) January 21, 2026

Островът, който Тръмп се опитва да придобие, е Гренландия, територия на Дания, а не Исландия, която е независима държава.

Вероятно американският президент е имал предвид думата лед в ума си, отбеляза телевизията. Имената Гренландия (буквално Зелена земя) и Исландия (Ледена земя) на английски звучат сходно.