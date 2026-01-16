IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 133

Евролидерите притеснени от Ванс: Той води атаката за Гренландия и ни мрази

Те определиха вицепрезидента като "кучето-нападетел" на Тръмп по кауса "Гренландия"

16.01.2026 | 22:15 ч. 11
Reuters

Reuters

Европейските лидери са силно разтревожени от вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс. Европейците са на мнение, че Ванс “ги мрази”, а чувството им се е засилило след срещата, която се проведе между представителите на администрацията на Тръмп и представители на Дания и Гренландия.

По време на срещата Ванс не беше сам, а придружен от държавният скретар на САЩ Марко Рубио. Дуото проведе среща на върха с датския външен министър Ларс Льоке Расмусен и неговия гренландски колега Вивиан Моцфелд. Дипломатическата среща приключи с "фундаментално несъгласие".

Расмусен призна, че в срещата не е успял да промени американската позиция, но добави, че не е имал очаквания това да се случи.

Президентът Доналд Тръмп настоява за завземането на Гренландия и не изключва завземането ѝ със сила - въпреки че републиканците смятат този сценарий за малко вероятен.

Анонимен европейски дипломат каза пред Politico, че Ванс е служил като кучето-нападател на Тръмп, казвайки: "Ванс ни мрази“.

Дания, Гренландия и САЩ се споразумяха да сформират работна група на високо ниво, "за да проучат дали можем да намерим общ път напред“, каза Расмусен и добави, че очаква групата да проведе първата си среща "в рамките на няколко седмици“.

Датски и гренландски представители не уточниха кой ще бъде част от групата, нито дадоха други подробности.

Расмусен заяви, че групата трябва да се съсредоточи върху това как да се справи със загрижеността за сигурността на САЩ, като същевременно се зачитат "червените линии“ на Дания. Двете страни са съюзници в НАТО. 

Свързани статии

"Дали това е осъществимо, не знам“, добави той, изразявайки надежда, че учението може да "свали температурата“, добави той, но не даде подробности как би могъл да изглежда компромисът.

Както датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен заяви в четвъртък, наличието на група е по-добре от липсата на работна група и "това е стъпка в правилната посока“.

Това поне ще позволи на двете страни да говорят помежду си, а не една за друга.

Тръмп многократно е твърдял, че САЩ се нуждаят от контрол над Гренландия по причини, свързани с националната сигурност.

Той се е опитвал да оправдае призивите си за американско превземане, като многократно е заявявал, че Китай и Русия имат свои собствени планове за Гренландия, която притежава огромни неизползвани запаси от критични минерали.

Министърът на вътрешните работи на Тръмп, Дъг Бъргъм, публикува в X карта на "новия интериор“ на Америка в отговор на изявлението на президента, която илюстрира нови територии, вариращи от Анкъридж, Аляска до Вашингтон, окръг Колумбия, и Нуук, столицата на Гренландия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Джей Ди Ванс вицепрезидент САЩ гренландия среща на върха доналд тръмп куче-нападател
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem