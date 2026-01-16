Евролидерите притеснени от Ванс: Той води атаката за Гренландия и ни мрази

Европейските лидери са силно разтревожени от вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс. Европейците са на мнение, че Ванс “ги мрази”, а чувството им се е засилило след срещата, която се проведе между представителите на администрацията на Тръмп и представители на Дания и Гренландия.

По време на срещата Ванс не беше сам, а придружен от държавният скретар на САЩ Марко Рубио. Дуото проведе среща на върха с датския външен министър Ларс Льоке Расмусен и неговия гренландски колега Вивиан Моцфелд. Дипломатическата среща приключи с "фундаментално несъгласие".

Расмусен призна, че в срещата не е успял да промени американската позиция, но добави, че не е имал очаквания това да се случи.

Президентът Доналд Тръмп настоява за завземането на Гренландия и не изключва завземането ѝ със сила - въпреки че републиканците смятат този сценарий за малко вероятен.

Анонимен европейски дипломат каза пред Politico, че Ванс е служил като кучето-нападател на Тръмп, казвайки: "Ванс ни мрази“.

Дания, Гренландия и САЩ се споразумяха да сформират работна група на високо ниво, "за да проучат дали можем да намерим общ път напред“, каза Расмусен и добави, че очаква групата да проведе първата си среща "в рамките на няколко седмици“.

Датски и гренландски представители не уточниха кой ще бъде част от групата, нито дадоха други подробности.

Расмусен заяви, че групата трябва да се съсредоточи върху това как да се справи със загрижеността за сигурността на САЩ, като същевременно се зачитат "червените линии“ на Дания. Двете страни са съюзници в НАТО.

"Дали това е осъществимо, не знам“, добави той, изразявайки надежда, че учението може да "свали температурата“, добави той, но не даде подробности как би могъл да изглежда компромисът.

Както датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен заяви в четвъртък, наличието на група е по-добре от липсата на работна група и "това е стъпка в правилната посока“.

Това поне ще позволи на двете страни да говорят помежду си, а не една за друга.

Тръмп многократно е твърдял, че САЩ се нуждаят от контрол над Гренландия по причини, свързани с националната сигурност.

Той се е опитвал да оправдае призивите си за американско превземане, като многократно е заявявал, че Китай и Русия имат свои собствени планове за Гренландия, която притежава огромни неизползвани запаси от критични минерали.

Министърът на вътрешните работи на Тръмп, Дъг Бъргъм, публикува в X карта на "новия интериор“ на Америка в отговор на изявлението на президента, която илюстрира нови територии, вариращи от Анкъридж, Аляска до Вашингтон, окръг Колумбия, и Нуук, столицата на Гренландия.