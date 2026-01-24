IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Седем души загинаха след свлачище в Индонезия

Десетки са в неизвестност

24.01.2026 | 08:30 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Седем души са загинали, а 82 са в неизвестност след свлачище в провинция Западна Ява в Индонезия, съобщи индонезийската служба за управление на бедствията, цитирана от Ройтерс. 

По данни на местните власти, обилните валежи в района са предизвикали свлачище, което е засегнало село в района Западен Бандунг.

"Много са хората в неизвестност. Днес ще направим всичко възможно да засилим операциите по издирване и спасяване", заяви говорителят на агенцията Абдул Мухари.

Междувременно индонезийската метеорологична служба предупреди вчера за екстремни метеорологични условия, включително проливни дъждове в провинция Западна Ява в продължение на седмица, съобщи индонезийският вестник "Компас", пише БТА. 

Тагове:

индонезия
