Две жени намушкаха други три в мол в Ню Йорк

Вероятно са се познавали

18.02.2026 | 05:20 ч.
Две жени бяха арестувани и обвинени във връзка с намушкването на още три жени в мол в Западен Ню Йорк на 13 февруари.

22-годишната Лакея Ричърсън и 21-годишната Джошалин Пол са обвинени по три пункта за нападение и за незаконно притежание на оръжие, след като според властите са намушкали три жени в търговския център в Чийктоуага, щата Ню Йорк, съобщават New York Upstate и People.

Ричърсън и Пол са влезли в "сбиване с ножове" с трите пострадали в мола, по информация на разследващите. Полицията в Чийктоуага е реагирала на сигнала около 19:15 часа местно време. Жертвите, чиито имена засега не се съобщават, са откарани в болнично заведение за лечение, след като са получили наранявания, които не са животозастрашаващи.

Ричърсън и Пол остават в ареста до изправянето си пред съда, докато разследването по случая продължава.

Компанията, собственик на мола, заяви в изявление, че инцидентът изглежда "изолиран", а замесените лица по всяка вероятност се познават.

Това се случи Dnes

жени нож мол Ню Йорк намушкаха
