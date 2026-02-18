Рекорд: Логан Пол продаде ултрарядка Pokémon карта за $16,5 милиона

Логан Пол продаде ултрарядка карта Pokémon за рекордните 16,5 млн. долара, съобщиха от аукционната компания. Картата "Pikachu Illustrator" се съхранява в кутия, покрита с диаманти.

Ютюбърът и кечист купи картата "Pikachu Illustrator" - най-добре запазения екземпляр от една от най-редките Pokémon карти изобщо - в сделка за 5,3 млн. долара през 2021 г., което тогава също беше рекорд, пише ВВС. Сега той я е продал за 16,492 млн. долара, включително таксата на купувача, според аукционната компания Goldin.

Победилият участник в наддаването е рисковият инвеститор Ей Джей Скарамучи, син на финансиста и бивш директор "Комуникации" в Белия дом Антъни Скарамучи. Ей Джей Скарамучи каза, че това е първата придобивка от планиран "планетарен лов на съкровища".

Резултатът от търга е "абсолютно безумен", каза Пол по време на живо излъчване в YouTube, докато отгоре валяха конфети. Малко след това се появи съдия от "Рекордите на Гинес", Сара Касън, която обяви, че това е най-скъпата карта за търговия, продавана някога на търг.

После Пол беше изненадан от Скарамучи, който му разказа за плана си да "колекционира неколекционируемото".

"На мисия съм да си купя фосил на динозавър Тиранозавър рекс, ще си купя Декларацията за независимост и няма да спра дотук. Това беше само началото", каза той.

Пол включи в сделката и диамантеното колие, с което носеше картата по време на дебюта си в WWE на WrestleMania 38 през 2022 г., и го окачи на врата на Скарамучи.

"Практически перфектна"

Картите "Pikachu Illustrator" са издадени като част от конкурс през 1998 г., а до днес се знае, че съществуват само около 40 броя.

Картата на Пол е единствената сред тях, получила оценка 10 от PSA (Professional Sports Authenticator) - организация, която оценява състоянието на карти за колекциониране - което означава, че тя е "практически перфектна карта".

Цените на картите, свързани с изключително популярния японски анимационен франчайз, скочиха рязко през последните години.

Преди време станахме свидетели как шефът на аукциона Кен Голдин убеждава Пол да се раздели с най-ценната си придобивка в последния сезон на Netflix поредицата "King of Collectibles: The Goldin Touch".

Скъпа сватба

"Пазарът на "Pokémon" е нажежен до червено. Той доминира и това е картата номер едно", каза Голдин.

Той предложи на Пол аванс от 2,5 млн. долара и дял от всичко останало, продадено в неговия търг за Pokémon и TCG (trading card game), в който "Pikachu Illustrator" беше звездният лот.

Пол призна, че средствата ще са му полезни за "скъпата сватба".

"Не съм препродавач. Аз съм колекционер. Но, честно, тази ликвидност ще ми дойде добре. Добър съм в изкарването на пари. Още по-добър съм в харченето на пари", каза той на Голдин в шоуто.

Пол се ожени за датския модел Нина Агдал на пищна сватба на езерото Комо, Италия, през август 2025 година.