Майка застреля 11-годишната си дъщеря и се самоуби в хотел в Лас Вегас

Майка застреля смъртоносно дъщеря си, преди да насочи оръжието към себе си в хотелска стая в Лас Вегас през уикенда, съобщават властите.

Тауния Макгийън и дъщеря ѝ Ади Смит са били обявени за изчезнали, след като не се появили на състезание по чирлидинг (мажоретки), съобщава ABC 4. По-късно двете са открити мъртви в хотелската си стая в "Rio Hotel & Casino" в неделя, 15 февруари, според прессъобщение на полицейския департамент на Лас Вегас, в което не се посочват имената на починалите.

"Това е тъжен и трагичен инцидент и сърцата ни са с близките", каза по-късно на пресконференция лейтенант Робърт Прайс.

Той допълни, че на мястото е намерена бележка, но мотивът за убийството все още се разследва.

Според полицията малко преди 11 ч. в неделя служителите получили сигнал с молба да извършат проверка на състоянието им.

"Патрулни полицаи, заедно със служители по сигурността на обекта, направиха опит да се свържат с тях. Полицаите почукали на вратата и извикали към стаята няколко пъти, но не получили отговор. На базата на наличната информация към онзи момент не е имало основания да се смята, че някоя от двете е в опасност, и служителите прекратили проверката", се казва в прессъобщението.

По-късно обаче хотелската охрана получила допълнителни молби да провери майката и дъщерята и впоследствие влязла в стаята им около 14:27 ч., пише People.

Двете били открити в безсъзнание, а охраната се обадила на 911. И двете са имали видими огнестрелни рани и са били обявени за мъртви на място, съобщи полицията.

"Въз основа на първоначалните доказателства на място детективите успяха да установят, че майката е застреляла дъщеря си, преди да се застреля сама", се казва в прессъобщението.

Utah Xtreme Cheer, отбор по чирлидинг от Солт Лейк Сити, публикува съобщение за смъртта на Ади във Facebook.

"С най-тежки сърца споделяме опустошителната новина, че нашата мила състезателка Ади си отиде. Напълно сме съсипани. Няма думи, които да опишат случилото се. Тя беше обичана безкрайно много и завинаги ще бъде част от семейството на UXC. Моля, пазете семейството ѝ в мислите и молитвите си и продължавайте да им изпращате любов, докато преминават през тази немислима загуба", гласи публикацията.

Страница в GoFundMe, създадена от член на семейството, за да помогне с разходите по погребението, казва, че "сърцераздирателното събитие е оставило семейството в дълбок шок и скръб, докато се опитват да приемат внезапната загуба на Ади по този начин."