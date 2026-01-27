Въоръжените сили на САЩ получиха нови правомощия да координират арсеналите от балистични и крилати ракети на въоръжените сили на Република Китай, като Министерството на националната отбрана на Република Китай създаде Съвместен център за координация на огневата мощ, в който американски персонал е постоянно разположен в съоръжението в Тайпе, за да наблюдава планирането и потенциалното използване на местните ракетни сили. Анализаторите отбелязват, че създаването на центъра, който предоставя „американска помощ и надзор“ при използване на арсенала, позволява на въоръжените сили на Република Китай да получават разузнавателна информация от Съвместната цифрова система за огнева мощ на САЩ, а на американските сили да избират цели и да финализират плановете за атака съвместно с местните сили. Създаването на центъра се случи, след като Съединените щати одобриха трансферите на стотици балистични ракети на въоръжените сили на Република Китай и участват все по-пряко в учения и планиране на отбраната в широк спектър от области, пише MWM.

Признаците за присъствието на въоръжените сили на САЩ на остров Тайван стават все по-очевидни. Когато Министерството на националната отбрана на Република Китай през февруари 2025 г. проведе симулационни военни учения на високо ниво „Хан Куанг 41“, заместник-секретарят на Съвместното командване на силите на Индо-Тихоокеанското командване на САЩ, генерал-майор Джей Барджерон, седеше до министъра на отбраната Уелингтън Ку. Много други американски военни офицери бяха разпръснати из мястото на провеждане. Съобщава се, че посещенията на американски военни в учебни съоръжения стават все по-често срещани. Съобщава се, че американският персонал на остров Тайван, различен от този от резидентните групи за сътрудничество и връзка в областта на сигурността на Американския институт в Тайван (AIT), включително тези от Групата за сътрудничество в специалните операции или Индо-Тихоокеанското командване, е в „командировки“, като се редува на всеки шест месеца, вместо да е постоянно разположен там.

Натрупването на арсенали от балистични и крилати ракети на въоръжените сили на Република Китай и способността за съвместно планиране на насочването е основен актив за Съединените щати и позволява на Вашингтон да планира насочването към стратегически критични цели на континенталната част на Китай. Това може да включва ключова инфраструктура като водноелектрически централи, изследователски центрове, големи граждански и военни производствени съоръжения и потенциални цели за лидерство. Удари по незаконни цели като язовири и атаки, причиняващи масови жертви сред цивилното население, биха могли да бъдат извършени с възможност Съединените щати да твърдят, че не са виновни, тъй като атаките технически са били извършени от въоръжените сили на Република Китай. Ключови китайски фирми в критични индустрии, които Съединените щати се опитват да задушат с помощта на икономически санкции, от 5G до полупроводници, също биха могли да бъдат директно насочени към забавяне на напредъка в съответствие с интересите на Вашингтон.

Възможността за нанасяне на удари по критични цели чрез посредничество отразява ситуацията в Украйна, където американски и европейски съветници на място играят централна роля в екипирането на украинските сили, избора на техните цели и изстрелването на удари с балистични и крилати ракети. Това се разпростира и до подкрепа при въвеждането на координати за насочване преди изстрел, като целите варират от ключови военни съоръжения до критична инфраструктура, свързана с руската петролна индустрия. Тези операции създават силен прецедент за Тайванския проток. Много по-големият брой високоценни цели на континентален Китай обаче прави способността за планиране на мащабни атаки чрез посредници в Тайванския проток значително по-ценна.

Съвместният център за координация на огневата мощ се намира в аудиторията на военния лагер Даджи в Тайпе,

където се провежда ежегодната компютърна военна игра „Учение Хан Куанг“.

Република Китай, базирана в Тайпе, твърди, че е единственото легитимно правителство на китайската нация, поставяйки я в състояние на гражданска война с правителството на Китайската народна република, базирано в Пекин. Липсата на международно признание направи трансфера на оръжия, особено на системи с голямо въздействие, като балистични ракети, силно противоречив. През декември 2025 г. Министерството на войната на Съединените щати одобри продажба на оръжия на стойност 11,1 милиарда долара, която включваше прехвърлянето на 420 балистични ракети от армейската тактическата ракетна система MGM-140 (ATACMS) на въоръжените сили на Република Китай. Първата партида от 11 пускови установки за артилерийските системи HIMARS, които могат да поберат тези ракети, беше доставена през ноември 2024 г., а първите единици бяха сформирани в началото на юли 2025 г. ATACMS е била обстойно изпитана в бойните действия на украинския театър и е постигнала забележителен успех, когато е използвана за удари както срещу ключова инфраструктура, така и срещу руски системи за противовъздушна отбрана. Тъй като системата е силно зависима от сателитно насочване за нанасяне на прецизни удари, което е уязвимост, която руските сили понякога са използвали, използвайки електронна война, ефективността на системата срещу много по-модерните електронни системи за противовъздушна отбрана на континентален Китай остава несигурна.