Китайският „Ураган 3000“ може да промени завинаги войната срещу дронове

Китай няма да спре да произвежда нови оръжейни системи. Това е част от непрекъснатите усилия на Пекин да се конкурира със Съединените щати като доминираща световна сила и в крайна сметка да ги измести. Една от новите системи, които китайците рекламират, е Hurricane 3000, монтирано на превозно средство оръжие с висока мощност (HPM), разработено съвместно от държавните фирми NORINCO и China South Industries Group.

В момент, когато войната с дронове е в разгара си, а технологията за противодействие на дроновете се развива постоянно, Hurricane 3000 се отличава. Това е така, защото тази система е проектирана да противодейства на рояци от дронове. И това е истинската заплаха от настоящите дронове. Те могат да се събират на групи и да се използват за преодоляване на отбранителните линии, пише Брандън Вайхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

Така че Hurricane 3000 работи на принципа, че не е достатъчно да се защитиш от един или няколко дрона. Дизайнерите на NORNCO/China South Industries Group искаха да гарантират, че могат да се защитят от голям брой едновременно.

Единственият начин да се постигне такава херкулесова задача е да се използва насочена енергия, която се разпръсква едновременно върху голяма площ.

Това би изгорило ефективно електрониката на дроновете, които оперират едновременно в рояк.

Чрез използване на интензивни импулси от фокусирана микровълнова енергия, Hurricane 3000 претоварва и разрушава електрониката на дроновете. Това включва контрол на полета, навигация, сензори и бордови данни. Електромагнитните импулси са ключът към тази технология.

Такава система не само е по-ефективна от кинетичните прехващачи, но и вероятно е икономически ефективна (тъй като системата не е ограничена до физически боеприпаси, а е ограничена само от използването на енергия).

Китайските дизайнери взеха тази система и я монтираха на шасито на тежък камион 8x8, заедно с източника на енергия, охладителните системи и планарния микровълнов излъчвател (плюс свързаните с него радар и оптично оборудване).

Китай публично представи своя Hurricane 3000 по-рано този месец и, според Army-Recognition, вече е пуснал оръжието в експлоатация. То се интегрира в реални китайски единици. Тази система е част от по-широка модернизационна инициатива, предприета от Китайската народна освободителна армия (PLA), която предлага така нареченото „меко унищожаване”, което избягва отломки и странични щети.

Hurricane 3000 не е самостоятелна система. В известен смисъл тя е „система от системи“ – важна част от много по-голяма и сложна мрежа от противовъздушни отбрани, предназначени да попречат на вражеските дронове да нанесат щети на китайските сили по време на война.

Освен това, основната цел на Hurricane 3000 е широкообхватно възпрепятстване (а не само локална точкова отбрана). Това показва преминаване към по-широк контрол на бойното поле. В комбинация с другите сложни китайски системи за противовъздушна отбрана, според репортажа на Interesting Engineering по темата, изглежда, че Китай е разработил значителни способности за противодействие на дронове.

Ако САЩ и техните партньори, като Тайван, се окажат във война с Китай, много от офанзивните стратегии, които планират да използват срещу китайските сили – по-специално офанзивни дронове – може да се наложи да бъдат преосмислени, ако Hurricane 3000 бъде произведен в големи количества и разгърнат в големи количества срещу Тайван и американските им съюзници.

Съгласен съм с твърдението на Хонрада, че Hurricane 3000 се вписва в по-широката антидостъпна/отказваща достъп (A2/AD) позиция на Китай.

Тази позиция, между другото, е един от основните фактори зад неотдавнашната оценка на Пентагона Overmatch Briefing, която заключава, че всяка война с Китай за Тайван ще завърши с военно поражение на САЩ. Силните (и все още нарастващи) регионални A2/AD способности на Китай са основната причина за тази хипотетична победа над американските сили.

От друга страна, САЩ и други западни военни сили разработват подобни системи. THOR и Leonidas са само две от тях. Тези платформи обаче все още са в процес на разработка и са в етап на прототипи. Това е още един пример за това как китайците просто са изпреварили американците.

Оръжията с висока мощност на микровълни подчертават, че конфликтите от висок клас ще се въртят около доминирането на електромагнитния (EM) спектър. Заглушаването, подправянето, укрепването и DEW вече са основни области на военните действия.

Преди няколко години в Пентагона се появи предложение за създаване на ЕМ сила, която да прави за ЕМ спектъра това, което организации като Космическите сили или Военновъздушните сили правят за съответните си области на военни действия: да го защитава и да гарантира, че американските въоръжени сили имат неоспорим достъп до тези области.

Тази идея не се реализира. Десетилетие по-късно е ясно, че такова предложение е трябвало да бъде взето по-насериозно, отколкото беше. Пекин със сигурност е признал ценността на възможността да използва електромагнитния спектър и да го нарушава. Да се надяваме, че пропускът на САЩ няма да ни струва (или на нашите съюзници) в една реална война с Китай.