Частен самолет се разби в Индия, има загинали, сред които и министър

Моди изрази съболезнования, нарече Аджит Павар отдаден държавен служител

28.01.2026 | 12:19 ч.
Частен самолет, превозващ заместник-главен министър Аджит Павар, се разби в Западна Индия. Сред загиналите са всички пътници, които са били на борда на самолета, съобщиха авиационни власти, цитирани от АР.

Самолетът е бил на път от финансовата столица на Индия Мумбай към родния град на Павар, Барамати, когато се е разбил и се е възпламенил на около 254 километра от Мумбай. Причината за катастрофата все още не е известна. Телевизионни кадри показват дим, издигащ се от останките.

66-годишният Павар е бил заместник-главен министър на западния индийски щат Махаращра. Той е пътувал до Барамати, за да участва в местни избори, когато частният самолет се е разбил.

Двама от служителите му и двама членове на екипажа на борда на средноразмерния Learjet 45 също са загинали, съобщи генералната дирекция на гражданската авиация в първоначално изявление.

Павар беше ключова фигура в щатската политика и беше вторият най-висок избран служител в Махаращра като част от управляващата коалиция на индийския премиер Нарендра Моди в щата. Той беше известен със способността си да мобилизира избирателите в селските райони.

Моди изрази съболезнованията си, наричайки Павар отдаден държавен служител.

"Неговото разбиране по административните въпроси и страстта му да овластява бедните и онеправданите също бяха забележителни. Неговата преждевременна кончина е много шокираща и натъжаваща. Съболезнования на семейството му и безбройните му почитатели", се казва в съобението на Моди.

