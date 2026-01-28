Частен самолет се разби в Индия, има загинали, сред които и министър

Частен самолет, превозващ заместник-главен министър Аджит Павар, се разби в Западна Индия. Сред загиналите са всички пътници, които са били на борда на самолета, съобщиха авиационни власти, цитирани от АР.

Самолетът е бил на път от финансовата столица на Индия Мумбай към родния град на Павар, Барамати, когато се е разбил и се е възпламенил на около 254 километра от Мумбай. Причината за катастрофата все още не е известна. Телевизионни кадри показват дим, издигащ се от останките.

How many more warnings does Indian aviation need?

Bipin Rawat crash.

Ahmedabad plane tragedy.

Recent high-profile incidents again raising alarms.

If the regulator isn’t regulating, who will protect passengers?

DGCA’s silence is dangerous.

Safety audits, transparency, and strict… pic.twitter.com/NF3oq2FO1L — Samjho India (@Samjhoindia143) January 28, 2026

66-годишният Павар е бил заместник-главен министър на западния индийски щат Махаращра. Той е пътувал до Барамати, за да участва в местни избори, когато частният самолет се е разбил.

Двама от служителите му и двама членове на екипажа на борда на средноразмерния Learjet 45 също са загинали, съобщи генералната дирекция на гражданската авиация в първоначално изявление.

🧵 Biggest Personalities Who Died in Plane Crashes ✈️💔 1. Bipin Rawat (2021) India’s first Chief of Defence Staff.

Killed in a military helicopter crash in Tamil Nadu along with his wife and officers. pic.twitter.com/AH1jS98bdx — Mayur (@iamMayurChouhan) January 28, 2026

Павар беше ключова фигура в щатската политика и беше вторият най-висок избран служител в Махаращра като част от управляващата коалиция на индийския премиер Нарендра Моди в щата. Той беше известен със способността си да мобилизира избирателите в селските райони.

Моди изрази съболезнованията си, наричайки Павар отдаден държавен служител.

"Неговото разбиране по административните въпроси и страстта му да овластява бедните и онеправданите също бяха забележителни. Неговата преждевременна кончина е много шокираща и натъжаваща. Съболезнования на семейството му и безбройните му почитатели", се казва в съобението на Моди.