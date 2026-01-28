Фицо отрече да е бил притеснен от "психологическото състояние" на Тръмп

Словашкият премиер Роберт Фицо отхвърли в сряда информацията, съобщена от Politico, че е заявил, че Доналд Тръмп е в лошо "психологическо състояние" и че е бил "шокиран" от начина, по който е протекла дискусията с американския президент.

В публикация в X Фицо заяви, че публикацията е пълна с "лъжи" и обвини Politico, че е "либерално", "прогресивно" и "пробрюкселско" издание.

"Трябва твърдо да отхвърля лъжите на портала Politico за това как бих оценил срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп на неформална среща на върха в Брюксел. Никой нищо не е чул, никой нищо не е видял, няма свидетели, но нищо не е спряло портала да измисля лъжи", пише той в съобщението. "Добре известно е, че съм един от "любимците" на този портал, където суверенитетът, борбата за национални интереси и собственото мнение се считат за престъпления. Следователно: не говорих на неформалната среща на върха в Брюксел, както направиха и други министър-председатели. Например, никой от Вишеградската четворка. Открито критикувах тази среща на върха, нейната подготовка и свикване. На срещата на върха не обсъждах неофициално посещението си в САЩ с нито един министър-председател или президент; има упорит опит да се дискредитира посещението ми в САЩ, точно както беше с посещението ми в Русия, когато някои европейски държави дори не ми позволиха да премина през въздушното им пространство. Това се нарича солидарност. Съгласен съм с много от стратегиите на президента на САЩ, но не и с други. Честно казано, мислех, че след острото ми изявление за Венецуела посещението ми в САЩ ще бъде отменено. Това не се случи, което ме кара да ценя още повече срещата с президента на САЩ. Целта на Politico е само да разруши конструктивните отношения, които Словакия има с всички краища на света. Това засяга и интереса на Словашката република да диверсифицира мирната си ядрена програма и да си сътрудничи със САЩ", написа той.

Той заяви, че ако е имал нужда да изрази критично мнение, не е имал нужда от тромпет, за да го направи.

Свързани статии "Политико": Фицо описал Тръмп като опасен и полудял на срещата им

"Примерът с моето предложение за необходимостта от замяна на Кая Калас вероятно е достатъчен", завърши Фицо.

Politico съобщи в сряда, че Роберт Фицо е казал на лидерите на Европейския съюз на срещата на върха миналата седмица, че срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп го е шокирала заради "психологическото състояние" на американския лидер. Изданието цитира петима европейски дипломати, запознати с дискусиите.

Според двама от дипломатите, Фицо е изразил загриженост относно "психологическото състояние" на президента на САЩ. Той дори е използвал думата "опасен", за да опише начина, по който Тръмп се е представил по време на срещата лице в лице в резиденцията си в Мар-а-Лаго, Флорида, пише още изданието.

Говорителката на Белия дом Анна Кели нарече информацията "напълно фалшива новина", твърдейки, че срещата в Мар-а-Лаго е била "позитивна и продуктивна", съобщи Politico.