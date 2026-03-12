Ирански ракети летят, хората в Израел имат 10 секунди да се скрият

Израел и САЩ бомбардират ежедневно Иран, но ракети на Техеран летят към всички нейни съседи. Северен Израел също е подложен на огън от ракети и дронове.

Местните хора имат по-малко от 10 секунди да се укрият при ракетни атаки, разказа пред БНТ българката Рина Бакалов.

"Няколко дни най-силно е обстрелването в северната част на Израел. „Хизбула“ се активираха страшно много, за да помогнат на Иран, и непрекъснато има ракети. За съжаление времето, за което хората трябва да се скрият по убежищата, е по-малко от 10 секунди, защото е много близо и е много трудно. Повечето живеят в бомбоубежища, скривалища, в подземия, защото, нали разбирате, че семейство с 3 деца няма как майката да ги вземе и да тича с тях, ако бащата е в запас. Те живеят или на обществени места, където са подсигурени, или ако имат убежище в собственото жилище, но положението е много, много тежко".

По думите ѝ има обстрелване и в централната част на Израел, но там има повече време за реакция.

Според Бакалов израелското общество е разделено по отношение на войната, но мнозинството я подкрепя с надеждата тя да доведе до по-дългосрочна сигурност.

Тя подчерта, че в момента ежедневието в страната е силно нарушено.

"В момента няма училища, няма детски градини. На всяко семейство по един човек от семейството минимум не може да работи. Защото трябва да си гледат децата. Много е трудно. Мобилизирани сме много силно да изкараме тази война", допълни Бакалов.

Настоящата военна ескалация между Иран и Израел започна на 28 февруари 2026 г., когато Израел, със съдействието на Съединените щати, започна серия от мащабни въздушни и ракетни удари срещу цели на територията на Иран. Операцията беше насочена срещу ирански военни обекти, ракетни системи, инфраструктура и представители на военното и политическото ръководство.

В първите часове на операцията бяха извършени стотици удари по различни цели в страната, а сред загиналите се оказа и върховният лидер на Иран Али Хаменей, което допълнително изостри напрежението в региона.

Иран определи атаките като акт на война и отговори с масирани ракетни и дронови удари срещу Израел и други цели в Близкия изток. Според ирански източници от началото на бойните действия са изстреляни стотици балистични ракети и хиляди бойни дронове, като сирени за въздушна тревога неколкократно звучаха в Тел Авив и други израелски градове.

В последвалите дни конфликтът се разшири и извън директния сблъсък между двете държави. Иран атакува цели в Персийския залив и американски военни обекти в региона, а Израел продължи с нови въздушни удари срещу ирански позиции и съюзнически групировки.