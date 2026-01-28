"Политико": Фицо описал Тръмп като опасен и полудял на срещата им

Словашкият премиер Роберт Фицо е изразил дълбока загриженост пред европейски лидери за психическото състояние на американския президент Доналд Тръмп след лична среща между двамата, съобщават петима европейски дипломати, цитирани от "Политико".

По думите им Фицо описал Тръмп като "опасен" и "полудял" по време на срещата на върха на ЕС в Брюксел на 22 януари. Това станало няколко дни след посещението на словашкия премиер в имението на американския лидер в Мар-а-Лаго.

Изявленията са особено показателни, тъй като Фицо досега се позиционираше като един от най-верните европейски съюзници на Тръмп. Официално той представи пътуването си до Флорида като символ на "високо доверие" и увери, че разговорите били открити и конструктивни.

Според дипломатите обаче насаме Фицо изразил съвсем различни впечатления - от шок до опасения за състоянието на американския президент. Един от тях коментира, че словашкият премиер изглеждал "травмиран" от срещата.

От Белия дом категорично отрекоха разказите на дипломатите, като ги нарекоха "фалшиви новини", а присъствал американски служител заяви, че срещата е била „приятна и нормална“.

Говорителите на Фицо не са отговорили на многобройни искания за коментар, предаде кореспондентът на БНР в Брюксел.