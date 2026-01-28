IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 44

"Политико": Фицо описал Тръмп като опасен и полудял на срещата им

Словашкият премиер е загрижен за психическото състояние на Тръмп

28.01.2026 | 11:18 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Словашкият премиер Роберт Фицо е изразил дълбока загриженост пред европейски лидери за психическото състояние на американския президент Доналд Тръмп след лична среща между двамата, съобщават петима европейски дипломати, цитирани от "Политико". 

По думите им Фицо описал Тръмп като "опасен" и "полудял" по време на срещата на върха на ЕС в Брюксел на 22 януари. Това станало няколко дни след посещението на словашкия премиер в имението на американския лидер в Мар-а-Лаго.

Изявленията са особено показателни, тъй като Фицо досега се позиционираше като един от най-верните европейски съюзници на Тръмп. Официално той представи пътуването си до Флорида като символ на "високо доверие" и увери, че разговорите били открити и конструктивни.

Според дипломатите обаче насаме Фицо изразил съвсем различни впечатления - от шок до опасения за състоянието на американския президент. Един от тях коментира, че словашкият премиер изглеждал "травмиран" от срещата.

От Белия дом категорично отрекоха разказите на дипломатите, като ги нарекоха "фалшиви новини", а присъствал американски служител заяви, че срещата е била „приятна и нормална“.

Свързани статии

Говорителите на Фицо не са отговорили на многобройни искания за коментар, предаде кореспондентът на БНР в Брюксел.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Роберт Фицо Доналд Тръмп психическо състояние
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem