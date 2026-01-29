Френски дизайнер представи 100% виртуална колекция, създадена с ИИ

Френският дизайнер Алексис Мабий представи на Седмицата на висшата мода в Париж 100 процента виртуална колекция, моделирана с помощта на изкуствен интелект (ИИ) и показана чрез имерсивен филм, предаде АФП.

"Това първият подобен случай в света", каза дизайнерът след шоуто, представено в коридор с екрани в "Лидо".

Разработен в продължение на почти шест месеца в сътрудничество със специалисти, този персонализиран процес се основава на съчетание от изкуствен интелект и занаятчийско майсторство.

"Работих както обикновено, проектирах тоалетите, избрах материите, нарисувах бродериите", обясни Алексис Мабий, преди изкуственият интелект да поеме нещата и да моделира цялостната колекция.

Някои силуети са изисквали "300 до 350 операции" на различни платформи, отбеляза дизайнерът, цитиран от АФП.

За разлика от обичайните приложения на изкуствения интелект, който често се използва за генериране на форми или изображения, тук "ние го накарахме да работи за нас", поясни Мабий.

"Изкуственият интелект е асистент, но не и творчески такъв. Той е част от екипа в ателието работилница, но присъства само за изпълнението на задачи", казва още дизайнерът.

Нито един от представените 30 модела не съществува физически, както и манекените, които ги носят, с изключение на първата фигура - цифров клонинг на приятелката му Диана Гартнер, и последната, която изобразява майката на Алексис Мабий - Мирей, подмладена специално за случая.

Всички модели обаче са проектирани така, че да бъдат "осъществими". "Ако изображението е красиво, но не сме в състояние да произведем съответната дреха, от това няма никакъв смисъл", продължи дизайнерът, цитиран от АФП.

Отвъд технологията Алексис Мабий говори за "вечна колекция", замислена като "дъга от личности, цветове и материи". Преобладаващите цветове са червено, синьо, жълто, пастелно, а силуетите, вариращи от смокинги до дълги вечерни рокли - елегантни.

(БТА)