Новини Днес | 26

Шок в Африка: Съд смени шампиона Сенегал с Мароко

Сенегалците самоволно напуснаха терена и мачът бе прекъснат за 15 минути

18.03.2026 | 08:47 ч. 4
Снимка БГНЕС

Шокиращ обрат в африканския футбол. Близо два месеца след финала на континенталното първенство титлата смени притежателя си не на терена, а в съдебната зала.

Апелативният съд на Африканската футболна конфедерация (КФА) обяви Мароко за официален победител в турнира, след като резултатът от финала срещу Сенегал бе анулиран и заменен със служебно 3:0 в полза на домакините, пише 24 часа.

В Рабат Садио Мане и компания триумфираха с 1:0 след продължения с гол на Папе Гей в 94-ата минута. Двубоят обаче бе белязан от безпрецедентен скандал. В добавеното време на редовната част съдията отсъди спорна дузпа за Мароко. Последваха бурни протести, обсада на рефера и грозни сцени на терена.

В пика на емоциите голяма част от сенегалските национали самоволно напуснаха игрището и се прибраха в тунела. Мачът бе прекъснат за 15 минути, през които хаосът се пренесе и по трибуните в Рабат.

Сенегалските фенове опитаха да нахлуят на пистата и трябваше да бъдат усмирявани. В крайна сметка любимците им се върнаха на терена. За ужас на домакините Брахим Диас пропусна дузпата, а Сенегал вдигна трофея след продълженията.

Мароканската федерация веднага подаде жалба, която първоначално бе отхвърлена. При обжалването обаче съдът се позовава на категоричния чл. 82 от правилника: „Ако отбор откаже да играе или напусне терена преди редовния край на срещата без разрешение от съдията, той се счита за загубил и се изхвърля от надпреварата."

Според чл. 84 в такива случаи се присъжда служебен резултат 3:0

Африканската конфедерация мотивира решението си с това, че напускането на терена от страна на Сенегал се тълкува като отказ от участие в мача, независимо че по-късно футболистите са се върнали, за да доиграят срещата.

Към момента нито една от двете федерации не е излязла с официално изявление след решението. Очаква се Сенегал да отнесе случая до Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана в последен опит да спаси своята титла.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

