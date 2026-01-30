Огромна грешка при инвитро: Бяла двойка роди чуждо бебе негърче

Озадачена двойка от Флорида съди клиника за инвитро, след като се роди бебе, което няма гените на нито един от тях.

Тифани Скор и Стивън Милс бяха във възторг, когато разбраха, че ще имат дете. Двамата наеха IVF Life, за да им помогнат да заченат преди около пет години чрез ин витро оплождане (IVF).

Процесът включва оплождане на яйцеклетки на жена и сперма на мъж извън тялото ѝ.

След това тези ембриони се замразяват, докато родителите не решат да ги имплантират в жената, което се случва през април за Скор и Милс.

Девет месеца по-късно те посрещнаха малко момиченце в семейството си, но скоро заподозряха, че IVF Life, която действа като Център за плодовитост на Орландо в Лонгвуд, е допуснала шокираща грешка.

И Скор, и Милс са бели, но бебето е имало "вид на расово некавказко дете", според делото срещу клиниката, съобщава News6.

Решени да открият истината, двамата прибягват до генетични тестове. Те потвърдили, че бебето не е биологично тяхно.

Семейството заведе делото на 22 януари. Те твърдят, че са се опитали да се свържат с клиниката няколко пъти, без да получат отговор.

"Те са се влюбили в това дете", каза един от адвокатите на двойката, Джак Скарола, пред Orlando Sentinel. "Двамата биха били във възторг да отгледат това дете. Но тяхната загриженост е, че това е чуждо дете и някой може да се появи по всяко време, да си вземе бебето."

Скор и Милс също се опасяват, че една от трите оплодени яйцеклетки, които са замразили в клиниката, може да е била погрешно имплантирана в някой друг.

Те поискали клиниката да сподели какво се е случило с всички останали пациенти, чиито ембриони са били съхранявани в заведението през годината преди Скор да роди. Освен това в иска си те настояват IVF Life да плати за генетичното тестване на всяко дете, родено в резултат на услугите им през последните пет години.

Свързани статии Жена роди бебе на непозната майка след инвитро гаф

Сред исканията им е и клиниката да отчете останалите им ембриони.

Озадачените родители подчертаха, че "обичат нашето малко момиченце" в изявление пред News6.

"Надяваме се да можем да продължим да я отглеждаме сами с увереност, че няма да ни бъде отнета", продължиха те. "В същото време осъзнаваме, че имаме морално задължение да намерим и уведомим биологичните ѝ родители, тъй като е в неин най-добър интерес на генетичните ѝ родители да се предостави възможността да я отгледат като своя собствена."

Говорител на семейството заяви, че разследването на изумителната ситуация продължава.

"Въз основа на откритите до момента насоки и въпреки липсата на помощ или сътрудничество от страна на клиниката, има надежда, че ще можем да запознаем дъщеря си с генетичните ѝ родители и скоро да намерим нашето собственото си генетично дете", казаха те.

Центърът за фертилитет в Орландо сподели позиция на уебсайта си, очевидно визирайки тревожните обстоятелства на Скор и Милс. Според съобщенията, той е заявил, че "активно сътрудничи на разследване, за да подпомогне един от нашите пациенти при определяне на източника на грешка, довела до раждането на дете, което не е генетично свързано с тях". Но съобщението е премахнато след изслушване по делото в сряда.

По време на съдебното заседание съдията е разпоредил на клиниката да представи подробен план за справяне с тази ситуация до петък.

Макникол е порицан от Медицинския съвет на Флорида през май 2024 г., след като инспекция на клиниката през юни 2023 г. е разкрила няколко проблема. Според съобщенията, те са включвали оборудване, което „"не отговаря на настоящите стандарти за производителност", не е било съобразено с програмата за управление на риска и е липсвало лекарство.

Той е бил глобен с 5000 долара в резултат на нарушенията, съобщи представителят на Orlando Sentinel.