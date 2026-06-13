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Дейвид Бекъм със звезда на "Алеята на славата" в Холивуд, Бруклин го отряза (СНИМКИ)

Том Круз уважи събитието

13.06.2026 | 07:33 ч. 0
Дейвид Бекъм със звезда на "Алеята на славата" в Холивуд, Бруклин го отряза (СНИМКИ)

Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

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Дейвид Бекъм, придружен от повечето членове на семейството си, присъства на бляскава церемония по откриването на своята звезда на "Алеята на славата" в Холивуд. Липсваше Бруклин Бекъм, който е в обтегнати отношения с родителите си.

"Признанието за Дейвид Бекъм със звезда на Холивудската алея на славата в категорията „Спортни развлечения“ идва в особено подходящ момент, когато САЩ са домакин на Световното първенство по футбол. Ролята на Бекъм за повишаването на популярността на футбола в Америка и трайното му влияние върху спорта, развлекателната индустрия и световната култура правят това отличие особено значимо", заяви продуцентът на инициативата Ана Мартинес.

Сред присъстващите бяха и дългогодишните му приятели Роби Кийн и Ева Лонгория. Том Круз също уважи събитието, а после заедно с Бекъм изгледаха и първия мач на САЩ на Мондиала, в който домакините победиха с 4:1 Парагвай. 

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