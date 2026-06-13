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САЩ свали ирански дронове, насочени към търговски кораби

Морският трафик в Ормузкия проток продължава безпроблемно

13.06.2026 | 07:21 ч. 1
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Американската армия е свалила ирански щурмови дронове, насочени към Ормузкия проток, предаде Франс прес, като се позова на изявление на силите на САЩ.

"Иран изстреля няколко щурмови дрона с цел да удари търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток", съобщи Централното командване на армията на САЩ (СЕНТКОМ) в социалната платформа Екс.

"Американските сили свалиха всички ирански безпилотни летателни апарати в рамките на последните няколко часа и морският трафик в протока продължава безпроблемно", гласи изявлението, цитирано от АФП.

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Военните действия между двете държави не спират, макар и да се смята, че преговорите бележат съществен напредък.

По-рано тази нощ ирански държавни медии информираха, че са чути екплозии в пристанищния град Сирик и на остров Кешм в Ормузкия проток.

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