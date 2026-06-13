Домакинът Канада и Босна и Херцеговина завъртяха първото равенство на Мондиала, след като завършиха 1:1 в първи мач от Група В, игран в Торонто.

На резервната скамейка на двата тима останаха звездите - Алфонсо Дейвис за Канада и Един Джеко за Босна, като и двамата не са напълно възстановени от контузии.

Балканският тим на Босна започна по-агресивно мача, като още в първите минути пред Амар Мамич се откри чудесна възможност, но силният му удар премина над напречната греда.

Малко по-късно нападателят на Канада Джонатан Дейвид отправи точен удар, който бе спасен без проблем от вратаря Никола Васил.

В 21-вата минута след заучено изпълнение на ъглов удар Сеат Колашинац на близка греда продължи топката назад с глава, а Лукич връхлетя от втора линия и отблизо не остави шансове на вратаря на домакините Максим Крепо - 1:0.

Второто полувреме започна с удар на Ермедин Демирович за тима от Босна, който обаче бе спасен без проблем от Крепо.

Последва натиск на Канада, като тимът на домакините се настани трайно в босненската половина.

В 53-ата минута Канада пропусна чудесна възможност. След триходова атака бе изведен на хубава позиция Ричи Лария, който стреля, но капитанът на гостите Сеат Колашинац успя да изби топката, която срещна напречната греда и са върна на терена. В ответната атака и босненците пропуснаха да направят аванса си по-голям.

В 66-ата минута Тани Олууасей насочи топката с глава в опразнената врата на Босна, но пред голлинията централният бранител Никола Катич успя да избие.

В 78-ата минута Канада изравни. Резервата Кайл Ларин, който бе влязъл малко преди това на терена и изигра 91-вия си мач в националния тим, получи топката с гръб към вратата, обърна се елегантно и с плътен удар в левия ъгъла на Никола Васил направи 1:1.



Малко след това се контузи опитният Сеат Колашинац, който не успя да завърши мача и бе сменен от Дженис Бърнич.

В последните секунди на добавеното време шпагат на Мухаремович от Босна успя да блокира удар на Ларин, който можеша да направи пълен обрат за Канада.

В следващия мач Канада ще играе срещу тима на Катар, а Босна ще се изправи срещу отбора на Швейцария на 18 юни.