САЩ започна ударно на Световното, удари Парагвай с 4:1

САЩ, които са един от трите домакина на Световното първенство, постигнаха най-убедителната победа в досегашните мачове. Те надиграха с 4:1 Парагвай в първи мач от Група D.

Малко над 70 000 зрители изгледаха свубоя на стадион "СоФай" в предградието на Лос Анджелис - Ингълууд, в американския щат Калифорния, като сред тях бяха Том Круз и сър Дейвид Бекъм, който преди двубоя с сдоби със звезда в холивудската Алея на славата.

САЩ поведе още в 7-ата минута благодарение на автогол на Дамиан Бобадиля. Парагваецът прати топката в собствената си врата след пробив през четирима души на Кристиян Пулишич и отиграване на Уестън Макени.

В 28-ата минута играчите на аржентинския селекционер на САЩ Маурисио Почетино вкараха втори гол чрез Фоларин Балогун, но той бе отменен заради засада в хода на нападението на Пулишич.

Все пак централният нападател Балогун се разписа на два пъти още до почивката. Първо го направи след асистенция на Пулишич в 31-вата минута, а в последната, пета минута на добавеното време на първата част реализира след извеждащо подаване през линиите на парагвайския тим на Малик Тилман.

Южноамериканците успяха да върнат едно попадение - чрез натурализирания бразилец Маурисио в 73-тата минута.

Крайният резултат бе оформен от влезлия като резерва в американския състав Джовани Рейна в осмата от допълнителните минути, отредени от нидерландския рефер Дани Макели.