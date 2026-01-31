Дъб от времето на Луи XIV беше отсечен във Франция

Все още изправен, но мъртъв от миналото лято, изключителен дъб на 340 години, засаден по времето на крал Луи XIV, е бил отсечен от съображения за безопасност в западната част на Франция, предаде АФП.

Гигантът с височина 46 метра и с диаметър 105 сантиметра в основата ще бъде пуснат в продажба от френската Национална служба по горите (ONF), за да получи нов живот като дървен материал за строителството или в производството на бъчви.

"Това, че сме отсекли дървото, не означава, че историята приключва тук", казва лесовъдът Антони Жано. От двадесет години той се грижи за гората от високи дървета за строителен материал Кло в държавната гора Берсе, където се издигат тези 300-годишни дъбове.

Наречено "Дъб Потел", отсеченото дърво е "пряко наследство от Колбер" и е оформено от десетки поколения лесовъди, отбелязва Жано.

Жан-Батист Колбер, министър на флота при крал Луи XIV, поставя началото на засаждането на дъбови гори във Франция през 1669 г. за производство на дървен материал за корабостроенето.

Националната служба по горите е била принудена да отсече мъртвото дърво от съображения за безопасност, тъй като през гората Кло минава обществена пешеходна пътека.

"Всичките му клони бяха мъртви и рано или късно щяха да се счупят", казва Жано.

След като клоните му са били отстранени, дъбът е отсечен с помощта на резачка и клин, за да се насочи падането му така, че да не повреди съседните дървета, а дървесината му да остане непокътната.



"Това е паметник на природата. Най-достойно можем да го почетем, като му отредим съдба, толкова изключителна, колкото е бил и неговият живот", казва Бруно Коше от отдела за дървен материал на Националната служба по горите.

Стволът на отсечения дъб ще бъде рекламиран в цялата страна, за да стане ясно, че той е наличен за изработване на "изключителни дървени конструкции", каквито вече са били доставени за реставрацията на катедралата "Нотр Дам" в Париж.

(БТА)