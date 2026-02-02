Скиорка си направи селфи със снежен леопард, той я нападна брутално ВИДЕО

Туристка от Китай пострада сериозно, след като беше нападната от снежен леопард, с който си направи селфи само секунди по-рано. Инцидентът е станал в Синдзян-уйгурския автономен регион в Северозападен Китай.

Инцидентът е заснет, а клипчето обиколи социалните мрежи. Скиорката е брутално нападната от хищника, при което сериозно е пострадало лицето ѝ.

Кадри показват жена, която се е приближила на около 3 метра до леопарда, да лежи неподвижно в снега, докато хищникът се е задържал около нея след нападението. След това се появили хора, които да ѝ помогнат да се отдалечи. От кадрите се вижда окървавеното ѝ лице.

Местни доклади отбелязват, че жената е оцеляла по чудо, отчасти защото каската ѝ е помогнала да се предотвратят по-сериозни наранявания.

Властите са издали предупреждения, след като няколко души са съобщили за наблюдения на животни близо до хотела предния ден. Предполага се, че леопардът се е задържал в района поради липса на храна.

Докладите сочат, че скиорка е забелязала леопарда, докато се е връщала към хотела. Когато не е успяла да направи добър ъгъл за снимка, тя е продължила да се приближава, докато леопардът не се е нахвърлил върху нея и не е разкъсал лицето ѝ. Хищникът в крайна сметка е бил прогонен от ски инструктор, размахващ щеките си.

Момичето е транспортиран до местна болница за лечение и се съобщава, че е в стабилно състояние.

В дните преди нападението властите предупредиха посетителите за множество наблюдения на снежни леопарди в района. Въпреки че снежните леопарди върху хора са исторически рядкост поради плахия и неуловим характер на животните, служителите отбелязаха, че големите котки все още притежават "агресивни наклонности“ и призоваха туристите да избягват да се задържат или да се приближават до тях за снимки.

A snow leopard attacks a skier in North China. These sorts of attacks are extremely rare since Snow Leopards tend to avoid people. Reasons for the attack are unknown

"Наскоро беше засечена активност на снежни леопарди в долината Джем, Кекетуохай“, се казва в предупреждението, според местните медии. "Снежните леопарди са големи хищници със силни агресивни наклонности. Когато преминавате през този район, моля, движете се бързо и не се задържайте. Не излизайте от превозното си средство и не се приближавайте, за да правите снимки, и никога не ходете сами в околността".

Според изданието, туристи, отседнали в близка къща за гости, потвърдиха, че са видели леопард в района преди нападението.

"Видяхме го снощи, на няколко километра от мястото, където се е случило нападението, но не можем да потвърдим дали е същият снежен леопард“, каза един от свидетелите.

Китай е дом на най-голямата популация на диви снежни леопарди в света, според Snow Leopard Trust, като страната е дом на по-голямата част от световната популация.