Катастрофи и загуби на дронове: Докъде стига търпението на Запада?

Западните армии изграждат обучението си около очакването за катастрофи и загуби на дронове, като същевременно се опитват да избегнат тяхното изхабяване. Това е баланс, докато се експериментира с новия начин на водене на война, който набира сила в Украйна.

Майор Рейчъл Мартин, директор на новия курс на американската армия за смъртоносност на дроните, заяви пред Business Insider, че армията трябва да бъде „готова да приеме, че е нормално някои от тези системи да бъдат изхабени по време на тренировки“.

„Ако дрон се разбие по време на тренировка, това се случва, нека се поучим от това и след това да продължим напред“, каза тя. „Никой от вашите войници не трябва да бъде тормозен заради това.“

Ето защо военните използват дронове в първия случай, каза тя. Безпилотните системи не са незаменими човешки същества и в повечето случаи не са скъпоструващо оборудване. Когато се разбият или счупят, това не е огромен финансов удар.

Трябва да има „малко съчувствие, когато става въпрос за катастрофа на дрон“. Мартин, която преди това е командвала рота с дронове „Грей Игъл“, каза, че „дроновете катастрофират. Ще го повтарям до края на живота си, като командир, притежавал дронове – дроновете катастрофират.“

Войниците „имат нужда от време и ресурси, за да бъдат обучени за тези неща. Не трябва да очаквате от един войник просто да се научи да го използва за първи път за пет часа“, каза Мартин. „Трябва да изработите стратегии за планиране, които им осигуряват време и пространство, за да се почувстват комфортно със системата.“

Технологията на симулаторите помага да се избегне разхищаването на тези ресурси, обясниха официални лица.

„Да, FPV-те са евтини“, каза пред Business Insider майор Уолф Амакер, който ръководи Отдела за безпилотни летателни системи и тактики на Американската армия в Центъра за авиационно съвършенство, като се позова на малките дронове с изглед от първо лице.

Въпреки това, „не искате някой да се качи на него за първи път и напълно да го разбие и унищожи, като загубите 2000 долара, когато можете да вземете видеоигра за 20 долара и да направите някого наистина добър след 20 до 30 часа, или достатъчно добър, за да може след това безопасно и ефективно да пилотира този летателен апарат.“

Бюджетите не са безкрайни, но Пентагонът все повече разглежда дроновете като разходни боеприпаси, а не като ценно оръжие, така че има много по-малко избягване на риска при обучението за използването им.

Тези осъзнавания имат критично значение в боя.

Доклади от началото на войната с дронове в Украйна сочат, че нейните сили губят 10 000 дрона на месец. Интензивната електронна война, техническите неизправности и кинетичните удари заплашват операциите с дронове и правят загубите и катастрофите норма.

Амакер каза, че в Украйна от хилядите дронове, изстрелвани всеки ден, само около 30% достигат целите си, а много от тези, които го правят, нямат значителен ефект.

Приемането на загубите на дронове се вгражда в обучението и доктрината за война с дронове.

Подполковник Бен Ървин-Кларк, командир на 1-ви батальон на Ирландската гвардия на Великобритания, елитен пехотен полк, заяви пред Business Insider, че тъй като батальонът му получава повече дронове, „ние умишлено ги разбиваме в мрежи и ги разбиваме в цели“ по време на обучението. Подразделението ги ремонтира след това, „така че няма значение дали ги счупим“, каза той.

Той сподели, че в началото ги увивали в балончеста фолио и избягвали да ги пускат да летят. Резултатът беше, че обучението не беше реалистично, защото не третираха дроновете като еднократни.

Използването им в ново състезание с препятствия за дронове, разбиването им като „част от обучението“ и ремонтирането им в „дронов център“ е създало повече възможности за подразделението да научи повече за войната с дронове.