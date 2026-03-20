Дания планирали да взривят самолетните писти в Гренландия, ако САЩ нахлуят

Датски войници, изпратени в Гренландия през януари, са били готови да взривят ключови летищни писти поради опасения, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да нахлуе на арктическия остров, съобщава датската обществена телевизия DR, цитирана от BBC.

Позовавайки се на източници в датското правителство и военни, както и сред европейските съюзници, DR казва, че са били донесени и кръвни запаси за лечение на ранените в случай на бой.

Financial Times съобщи, че двама европейски служители по-късно са потвърдили информацията. Датското министерство на отбраната заяви пред BBC, че "няма коментар“ по темата.

Висш датски военен служител, говорейки анонимно, каза, че "само ограничен брой хора са били наясно с операцията от съображения за сигурност“.

И САЩ, и Дания са членове на НАТО, а въпросът за Гренландия - полуавтономна част от Дания - е разделил дълбоко Вашингтон и неговите европейски съюзници.

Тръмп многократно е заявявал, че иска да анексира Гренландия по време на втория си президентски мандат. Лидерът на Гренландия и Дания многократно са отхвърляли исканията му за придобиване на острова.

Датската телевизия съобщава, че е базирала доклада си на 12 източника на върха на датското правителство и военни, както и на източници сред съюзниците на Дания във Франция и Германия. Пред медията те споделят, че Копенхаген е поискал политическа подкрепа от Париж и Берлин, както и от скандинавските страни, за справяне с Тръмп чрез демонстриране на силна европейска солидарност и провеждане на повече съвместни военни действия в Гренландия.

Но източниците казват, че ситуацията ескалирала на 3 януари, когато елитни американски сили завзеха венецуелския президент Николас Мадуро при светкавична операция в столицата Каракас.

На следващия ден Тръмп каза пред репортери, че "ще се тревожи за Гренландия след около два месеца“ и повтори, че „се нуждаем от Гренландия от гледна точка на националната сигурност. Тя е толкова стратегическа“, добавяйки, без да предоставя доказателства: "В момента Гренландия е покрита с руски и китайски кораби навсякъде.“

Високопоставен датски източник от службите за сигурност каза пред DR, че "когато Тръмп продължава да казва, че иска да превземе Гренландия, а след това се случи това във Венецуела, трябваше да приемем всички сценарии сериозно“.

"След Венецуела те [американците] си помислиха, че могат да ходят по вода. Нека вземем това нещо и тази страна", споделят европейци пред Financial Times.

Скоро след това малък военен контингент от датски, френски, немски, норвежки и шведски войници беше прехвърлен по въздух до гренландската столица Нуук и Кангерлусуак, където има летище.

По това време френският президент Еманюел Макрон заяви, че първоначалният контингент ще бъде подсилен със "сухопътни, въздушни и морски средства“.

DR каза, че последващото разполагане включва елитни датски войници и френски контингент, обучени за водене на война в студени, планински райони. Датски самолети и френски военноморски кораб бяха изпратени към Северния Атлантик.

Разполагането беше представено като част от съвместни военни учения, ръководени от Дания, наречени "Операция Арктическа издръжливост“, но истинската причина беше подготовка за евентуална американска инвазия, разказва датската телевизия.

Дания взе решение, че нейните войници ще се бият, ако САЩ нахлуят и същите са готови да взривят писти в Нуук и Кангерлусуак, за да предотвратят кацането на американски военни самолети там, съобщи телевизионната станция.

"Цената за САЩ ще трябва да се увеличи. САЩ ще трябва да извършат враждебен акт, за да получат Гренландия“, каза датски източник от отбраната пред телевизионната станция, като същевременно призна, че войските едва ли биха могли да отблъснат атака на САЩ.

На 21 януари Тръмп, който по-рано отказа да изключи използването на сила за превземане на Гренландия, заяви на Световния икономически форум в Давос: "Не искам да използвам сила. Няма да използвам сила. Всичко, което Съединените щати искат, е място, наречено Гренландия.“