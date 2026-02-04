Мексико и САЩ се договориха за доставянето на вода

Мексико и САЩ обявиха, че са постигнали споразумение, съгласно което Мексико ще доставя минимално количество вода годишно на САЩ, съобщи Асошиейтед прес.

Президентът Доналд Тръмп заплаши, че ще увеличи митата с 5% върху мексиканския внос, ако Мексико не доставя повече вода. Двете страни преговаряха по въпроса в продължение на месеци.

Съгласно новото споразумение Мексико ще доставя най-малко 350 000 акра-фута вода (1 акър-фут е равен на 1 233,48 куб.м. ) на САЩ всяка година през текущия петгодишен цикъл.

Ангажиментът на Мексико за минимално годишно количество доставки на вода е промяна в сравнение с изискванията на Договора за водата от 1944 г.

Съгласно съществуващия договор Мексико трябва да доставя 1,75 милиона акра-фута вода на САЩ от шест притока на всеки пет години. Средното годишно количество е 350 000 акра-фута, но САЩ се оплакват, че Мексико натрупва дълг за вода през първите години от цикъла, което засяга фермерите в Тексас, преди в крайна сметка да изпълни изискванията на договора.

В замяна на това САЩ дават на Мексико дори повече вода от други водни източници, разположени по-далеч на запад по общата им граница.

Споразумението, постигнато между правителствата, ще изравни тези доставки от Мексико.

Министерствата на външните работи, околната среда и земеделието на Мексико потвърдиха споразумението със САЩ в изявление, но без да посочват договореното количество.

Споразумението бе сключено след телефонен разговор миналата седмица между Тръмп и мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум.

През декември Шейнбаум заяви, че Мексико ще изпрати повече вода, за да покрие съществуващия дълг.

