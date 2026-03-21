Атаки на Израел срещу Техеран и Ливан, Иран отговори с удари в региона

Израелската армия издаде две предупреждения за ракетни залпове от Иран срещу територията на Израел и съобщи, че нанася въздушни удари в Техеран и в южните предградия на ливанската столица Бейрут.

Няма данни за жертви и ранени, след като късно снощи в Ерусалим бяха включени сирените за въздушна тревога.

Би Би Си съобщи за паднали отломки, вероятно от иранската ракета, в района на светите места в града. Израелската полиция обяви, че ще разположи екипи, "които да обезопасят и отцепят места в центъра на Тел Авив след сигнали за паднали касетъчни боеприпаси".

Ирански медии съобщиха за израелски удари в Техеран и западните околности на столицата, а също и в Исфахан. Иранската революционна гвардия съобщи, че при поредната вълна ответни удари срещу американски и израелски цели в Персийския залив е атакувала повече от 55 района. Задействани бяха противовъздушните системи в Саудитска Арабия и Кувейт.

Иран заплаши Обединените арабски емирства, че ще удари емирство Рас ал-Хайма, ако още веднъж бъде позволено от там да бъдат нападани ирански острови, посочва БНР.

Израелските сили са нанесли удари и срещу цели на "Хизбула" в Бейрут, след като по-рано издадоха предупреждение за евакуация за няколко квартала в южните предградия на ливанската столица.

Ливанската въоръжена групировка на свой ред заяви, че е извършила 55 нападения за един ден срещу израелски сили в Ливан или през границата в Северен Израел.

Бойците на "Ислямска съпротива" в Ирак съобщиха, че са атакували с десетки дронове и ракети "вражески бази в страната и в региона".