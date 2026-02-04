IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Песков: Киев не е взел решения за мир, Москва продължава с военните действия

Русия нанася удари по цели в Украйна, свързани с военния комплекс

04.02.2026 | 13:48 ч. 9
Снимка: БГНЕС/ EPA

Вратата към мирно разрешаване на украинския конфликт е отворена, но докато Киев не вземе необходимите решения, Москва продължава специалната си военна операция. Това заяви на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

„Русия продължава своята специална военна операция. Вратата към мирно уреждане е отворена и Русия остава отворена“, подчерта говорителят на Кремъл. „Но докато режимът в Киев не вземе съответните решения, специалната военна операция продължава.“

По думите му, Русия нанася удари по цели в Украйна, свързани с военния комплекс.

„По време на операциите по противовъздушна отбрана руски военнослужещи нанасят удари по цели, за които смятат, че са свързани с военния комплекс на Украйна. Нашите военни нанасят удари по цели, за които смятат, че са свързани с военния комплекс на киевския режим. И операцията продължава“, подчерта той.

Русия Украйна война Киев Москва преговори
