Вратата към мирно разрешаване на украинския конфликт е отворена, но докато Киев не вземе необходимите решения, Москва продължава специалната си военна операция. Това заяви на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

„Русия продължава своята специална военна операция. Вратата към мирно уреждане е отворена и Русия остава отворена“, подчерта говорителят на Кремъл. „Но докато режимът в Киев не вземе съответните решения, специалната военна операция продължава.“

По думите му, Русия нанася удари по цели в Украйна, свързани с военния комплекс.

„По време на операциите по противовъздушна отбрана руски военнослужещи нанасят удари по цели, за които смятат, че са свързани с военния комплекс на Украйна. Нашите военни нанасят удари по цели, за които смятат, че са свързани с военния комплекс на киевския режим. И операцията продължава“, подчерта той.