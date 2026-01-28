IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Песков: Преговорите в Абу Даби за Украйна ще продължат на 1 февруари

Москва не обсъжда конкретни документи, отбеляза Песков

28.01.2026 | 23:30 ч.
Тристранните преговори за уреждане на украинския конфликт са планирани да продължат в Абу Даби на 1 февруари. Това заяви пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

„Преговорите са насрочени за 1 февруари. Е, ориентировъчно, но засега работим върху това. Е, какво мислите? Не, ще отидат без подготовка“, отговори иронично Песков на въпроса дали вече е в ход подготовката за февруарските преговори.

„Русия смята, че преговорите трябва да продължат при закрити врати и не обсъжда конкретни документи”, добави Песков отговори на журналисти относно твърденията на Киев, че ще има два „мирни договора“. „В момента не обсъждаме никакви списъци с документи“, заяви той. „Вярваме, че всичко това трябва да се прави дискретно, при закрити врати, което и се случва.“

По-рано украинският външен министър Андрей Сибиха заяви, че като част от споразумението, постигнато с посредничеството на САЩ, Москва и Киев ще подпишат два отделни документа с Вашингтон.

На 23 януари в Абу Даби се проведе първият ден от консултациите по сигурността между представители на Русия, Съединените щати и Украйна.

