Как логистичните учения с „Ейбрамс“ подсилват отбраната на Тайван

Армията на Република Китай тества способността си да провежда транспортни операции за преразпределение на нововъведените в експлоатация основни бойни танкове M1A2 Abrams. 3-то командване за логистична поддръжка на армията, съвместно с 269-та комбинирана въоръжена бригада, проведе операции по товарене на танкове Abrams, като персоналът управляваше тежкотоварни трактори M1070A1 и петосни ремаркета с плоска платформа M1000. Публикуваните изображения показват как командният персонал насочва танковете Abrams към ремаркетата с помощта на ръчни сигнали. Съобщава се, че ученията са потвърдили възможностите за логистична поддръжка и уменията за работа с новото оборудване. Тези учения се проведоха, след като 269-та комбинирана въоръжена бригада, която през 2025 г. стана второто подразделение, получило Abrams, завърши оценката си на бойната готовност с новите машини.

На 2 февруари беше съобщено, че последният от 108 танка Abrams, поръчани за армията на Република Китай, е завършил производството, като се очаква последната партида от 28 машини да бъде доставена през март. Закупуването на танкове Abrams е особено важно събитие за армията на Република Китай поради огромната разлика във възможностите между машините и отдавна остарелите танкове CM11 и M60, които са в експлоатация в момента. CM11 е местен производен на M48, който за първи път влиза в експлоатация през 1953 г., докато M60 датира от 1960 г. и се смята за далеч остарял дори през 70-те години на миналия век, когато претърпява огромни загуби срещу по-модерни съветски танкове в Близкия изток. Танковете M60 са закупени втора употреба от резервите на въоръжените сили на САЩ, пише MWM.

Коментирайки значителния напредък в бойните характеристики, улеснен от „Ейбрамс“ след предишни учения, капитан Ченг Ю-чун отбеляза, че това е осигурило „голям скок напред в огневата мощ, мобилността и защитата“. Командирът на 584-та бронирана бригада генерал-майор Чоу Куанг-и открои възможностите на „Ейбрамс“ като система за „ловец-убиец“, която „позволява на стрелеца да атакува цел, докато командирът използва независим термовизионен мерник, за да локализира следващата“.

„Това значително увеличава ефективността на поражението и ситуационната осведоменост в сравнение с танковете от по-старо поколение“, добави той. Разработени за война в Централна Европа, бяха повдигнати въпроси относно пригодността на „Ейбрамс“ за условията на остров Тайван, въпреки че липсата на международно признание на Република Китай означава, че никоя друга държава производителка на танкове освен Съединените щати не е била склонна да достави на силите си основни бойни танкове.

Армията на Република Китай планира да разпредели 10 танка „Ейбрамс“ на Командването за обучение на бронираните сили на армията и 54 на 584-та бригада на армията,

където те ще бъдат разделени между шест роти. Основна роля на бригадата е да тренира за операции „плацдармна контраатака“, реагирайки на потенциален десант на силите на Китайската народноосвободителна армия (НОАК) на остров Тайван. Република Китай, базирана в Тайпе, и международно признатата Китайска народна република, базирана в Пекин, остават в състояние на гражданска война, като всяка от тях претендира за цялата територия на другата и твърди, че е единственото правителство на китайската нация, чиято основна задача е обучението за борба с НОАК. „Ейбрамс“ е добре оптимизиран за контраатаки благодарение на високото ускорение и скорости, улеснени от неговия газотурбинен двигател, макар и за сметка на високи оперативни разходи и нужди от поддръжка.

Рота от 14 танка „Ейбрамс“ е назначена към 269-та бригада, 3-ти батальон на армията на Република Китай, и в момента е временно разположена в лагер „Дзинлун“, разположен на границата между Линкоу и Гуйшан. Ротата е отговорна за противовъздушно-десантните мисии в Линкоу и предотвратяването на вражеските сили да използват магистралната мрежа за южен подход към град Тайпе. Танковете CM11 на компанията бяха пенсионирани, когато танковете Abrams бяха въведени в експлоатация. Близкият лагер Даганг в момента се ремонтира за изграждане на взривоустойчиви бункери за танкове, като се очаква танковата рота да се премести в лагера след завършването му. Закупени са достатъчно танкове Abrams, за да се превъоръжи приблизително една шеста от танковите части на армията на Република Китай, което повдига въпроси дали CM11 и M60 в крайна сметка ще бъдат пенсионирани без замяна или ще бъдат поръчани още танкове Abrams и евентуално по-усъвършенстван бъдещ вариант.