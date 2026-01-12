Рисковани маневри край Тайван: САЩ тестват свободно падане на хеликоптери

На 10 януари Индо-тихоокеанското командване на въоръжените сили на САЩ предостави подробности за военното обучение по свободно падане, извършено от специалните сили на ВМС на САЩ над Окинава, Япония, което имаше за цел да подобри способността за прецизно насочване и оцеляването в оспорвани условия в региона. Изображенията показват координирани въздушни операции, подкрепени от хеликоптери на морската пехота на САЩ, включително многофункционалния хеликоптер UH-1Y Venom и лекия боен хеликоптер AH-1Z Viper. Симулираният терен и въздушно пространство много наподобяват тези, наблюдавани в Първата островна верига. Учението беше проведено само седмица след като специалните сили на американската армия бяха изпратени с хеликоптер, за да атакуват венецуелски цели и да отвлекат президента на страната Николас Мадуро, пише MWM.

Американските военни съоръжения на Окинава са най-близо до Тайванския проток, където правителството на Република Китай, базирано в Тайпе, и правителството на Китайската народна република, базирано в Пекин, остават в състояние на гражданска война, като всяко от тях твърди, че е единственото легитимно китайско правителство. Въпреки че Съединените щати и по-голямата част от международната общност признават само Пекин за легитимно китайско правителство, САЩ са предоставили значителна военна подкрепа на въоръжените сили на Република Китай, базирани на остров Тайван, като средство за подкопаване на китайските интереси за сигурност. Възможността за нова гореща война в Тайванския проток, въвличаща Вашингтон във война с Пекин, би направила Окинава водеща цел за китайски атаки, като същевременно потенциално би накарала американските авиационни средства да се стремят да разположат специални сили на острова или зад вражеските линии, както беше симулирано в последните учения.

Въоръжените сили на САЩ поставят все по-голям акцент върху прецизното разполагане на специални сили в забранени и оспорвани среди,

като Съединените щати разполагат с третите по големина специални сили в света след Китай и Северна Корея. За такива операции UH-1Y осигурява гъвкави опции за излитане и изстрелване от разпръснати или експедиционни места, докато AH-1Z осигурява въоръжен ескорт за разполагане, както изглежда е направил по време на последните операции във Венецуела. Оцеляването на активите на въоръжените сили на Съединените щати на Окинава все повече се поставя под въпрос поради близостта на японския остров до Китай, което кара морската пехота на САЩ да премести по-голямата част от активите си на Гуам в средата на Тихия океан.

Въпреки нарастващата уязвимост на Окинава, военновъздушните сили на САЩ продължават да дават приоритет на разполагането на най-боеспособните си средства на острова и планират единственото си постоянно разполагане на изтребителя с най-голям обсег, F-15EX, във военновъздушната база Кадена. Въпреки това, балансът на силите във въздуха в региона става все по-неблагоприятен за интересите на САЩ, като се очаква тази тенденция да се ускори, тъй като Китай въведе в експлоатация първите си изтребители от шесто поколение в началото на 30-те години на миналия век, вероятно няколко години преди Съединените щати. Тъй като китайското въздушно господство става все по-вероятно, се очаква възможността за разполагане на специални сили по въздух да става все по-отдалечена.