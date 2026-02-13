Тайван предупреждава съседите си: Вие ще сте следващите, ако Китай нахлуе

Ако Китай завземе Тайван, това ще представлява заплаха за Япония, Филипините и други азиатски страни, заяви президентът на острова, като обеща да бъде подготвен за мащабна китайска инвазия.

Лай Чинг-те и неговата управляваща Демократична прогресивна партия (ДПП) се борят да прокарат нов отбранителен бюджет от 40 милиарда долара въпреки опозицията в парламента, въпреки предупрежденията, че ако законопроектът не бъде приет, това може да „разруши“ отбраната на страната срещу Китай.

„Ако Тайван бъде анексиран от Китай, експанзионистичните амбиции на Китай няма да спрат дотук“, заяви Лай пред AFP. „Напротив, те ще станат по-агресивни, подкопавайки мира и стабилността в Индо-Тихоокеанския регион и международния ред, основан на правила.“

Думите му предизвикаха гневна реакция от страна на Пекин. Лин Джиан, говорител на външното министерство, заяви: „Изказванията на Лай Чин-те отново разкриха неговата упорита пронезависима природа, доказвайки напълно, че той е нарушител на мира, създател на кризи и подбудител на войни.

Тайван е просперираща демокрация, управлявана от собственото си правителство, откакто победените националистически сили избягаха там след победата на комунистите в китайската гражданска война през 1949 г. Пекин обаче настоява, че Тайван е неразделна част от Китай и отхвърля Лай като „сепаратистки“ лидер на размирна провинция, която неизбежно ще бъде поставена под негов контрол, ако е необходимо и със сила.

„В международната общност има много спекулации дали Китай ще бъде готов да нападне Тайван до 2027 г. Такива дискусии подчертават реалността, че заплахите на Китай срещу Тайван остават постоянни и амбициите му да анексира Тайван не са се променили“, каза Лай.

През последните години Китай провежда все по-чести и агресивни военни учения в пролива, разделящ Тайван и континенталната част, които са нескрити репетиции за блокада и, вероятно, атака. Всяка инвазия би имала незабавни последствия за сигурността на съседните страни.

Уелингтън Ку, министър на отбраната на Тайван, заяви: „В Индо-Тихоокеанския регион, особено сред страните по първата верига острови, Тайван играе уникално важна, почти съдбовна роля.

Не искаме Тайван да се превърне в разрив в колективната отбранителна позиция на Индо-Тихоокеанския регион.“

Въпросът за готовността на Китай да нападне Тайван и решимостта на президента Си да го направи раздели дипломатите и анализаторите както на острова, така и в Съединените щати.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Си е дал частни уверения, че няма намерение да започне непровокирана военна атака нито през 2027 г. – ключова символична дата за модернизацията на Народната освободителна армия, 100 години след нейното основаване – нито през 2035 г. Това е годината, в която се планира модернизацията да бъде „завършена“, което се тълкува широко като означаващо, че тя ще бъде на равнището на САЩ.

Според алтернативен план Пекин ще засили икономическия и дипломатически натиск върху Тайван, включително и с ембарго срещу пристанищата му, като по същество ще изисква от него да се съобрази с редица политически искания.

Една от теориите е, че успешният натиск на Пекин върху властите в Хонконг да се присъединят към договорите за екстрадиция към континенталната част и арестуването на дисиденти би могъл да се приложи и към Тайван, без да е необходимо официално „обединение“, както при предаването на бившата колония от Великобритания през 1997 г.

Търговско ембарго би предизвикало САЩ да се намесят военно,

което би могло да бъде спусък за това, което Пекин описва като „отбранителен“ конфликт.

Ако Тръмп постепенно се съгласи с икономическите желания на Пекин, например като принуди Тайван да се откаже от доминиращата си позиция в индустрията за компютърни чипове, това би довело до нарастваща изолация.

В резултат на това Лай се опита да свърже съдбата на Тайван с тази на Украйна, друга територия, претендирана от по-мощен съсед, която спечели дипломатическа и военна подкрепа от Запада. Идеята, че победата на Русия в Украйна ще й даде карт бланш да заплашва други европейски нации, е силно застъпена в посланията на Киев.

В интервюто си Лай се опита да омаловажи предположението, че Тръмп може да оттегли подкрепата на САЩ за Тайван в замяна на отстъпки от страна на Си.

„Тайван никога няма да бъде разменна монета за никоя страна“, каза той. „Бъдещето на Тайван може да бъде решено само от народа на Тайван и ние имаме увереност в себе си.“

На неотдавнашна среща на комунистическата партия по въпроса за Тайван Уан Хунин, четвъртият по ранг лидер на партията, настоя, че Китай ще продължи да прокарва „великата кауза на националното обединение“ с острова.