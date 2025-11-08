Ел Уудс се завърна в Харвард 24 години по-късно

Рийз Уидърспун отново се завърна в Харвард. В поредица от снимки, споделени в Instagram, престижният университет, където героинята ѝ Ел Уудс от „Професия блондинка“ („Legally Blonde“) учеше право, съобщи, че актрисата е посетила бизнес училището за специално събитие.

„Ел Уудс се върна в Харвард! Носителката на „Оскар“, актриса, автор и бизнесдама Рийз Уидърспун посети "Harvard Business School" за събитието "A Conversation on Women & Leadership", където сподели мислите си за предприемачеството, лидерството и овластяването на жените“, написаха от университета в публикацията си.

Те добавиха и цитат от Уидърспун, която говорила за своята медийна компания Hello Sunshine, насочена към съдържание, фокусирано върху жените: „Помислих си: виждам огромен проблем, който съществува от векове — липсата на истории за жени, които ги показват в динамичния, пълен с нюанси начин, по който те съществуват в света.“

Докато била на кампуса, Уидърспун влязла отново в ролята на Ел Уудс и зарадвала феновете си, като повторила емблематичната ѝ реплика.

В собствено видео, публикувано в Instagram, актрисата написа: „Какво, сякаш е трудно? Прекарах невероятно в Harvard Business School и си поговорих с някои наистина брилянтни умове!“

„Професия блондинка“ („Legally Blonde“) излиза през 2001 г. и в нея участват още Селма Блеър, Матю Дейвис, Люк Уилсън, Виктор Гарбър, Дженифър Кулидж и Ракел Уелч.

Историята проследява жизнената и винаги облечена в розово студентка Ел Уудс, която решава да се запише в Харвардския юридически факултет, за да си върне бившия си приятел Уорнър (Матю Дейвис), който я изоставя, защото не я смята за достатъчно „сериозна“. Дори когато е подценявана от всички в елитното училище, Ел доказва, че зад русата коса стои ум, достоен за уважение.

Филмът печели над 140 милиона долара в боксофиса и е номиниран за два „Златни глобуса“ — за най-добър филм (комедия или мюзикъл) и за най-добра актриса в комедия или мюзикъл за изпълнението на Уидърспун.

„Професия блондинка“ ражда и продължение — „Професия блондинка 2: Червено, бяло и русо“ („Legally Blonde 2: Red, White & Blonde“) от 2003 г., а в момента е в процес на разработка и предистория на историята на Ел Уудс.