Администрацията на американския президент Доналд Тръмп не само не оспорва законите, които Джо Байдън „прие, за да накаже“ Русия, но и налага нови санкции. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в интервю за международната мрежа TV BRICS.

„Отбелязвам, че въпреки всички изявления на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната, разгърната от Байдън в Украйна, постигане на споразумение, премахването ѝ от дневния ред и след това, уж, ще се открият ясни и светли перспективи за взаимноизгодни руско-американски инвестиции и друго сътрудничество, тя не оспорва всички закони, приети от Байдън, за да „накаже“ Русия след началото на специалната военна операция“, каза министърът.

Лавров отбеляза, че Указ 14024, с който се въвежда извънредно положение, е удължен през април 2025 г. Същността на този указ е „наказание“ на Русия, налагане на санкции срещу страната ни, включително замразяване на златните и валутните резерви на Русия.

„Написано е точно така – „във връзка с враждебното поведение на Русия във външната политика“, заяви министърът. „Посочените примери включват намеса в изборите в САЩ – нещо, на което Тръмп се противопоставя ежедневно, категорично го отхвърляйки – и нарушения на международното право и правата на човека. Всичко е там. Всичко е чист байдънизъм, който президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговият екип отхвърлят.“

Въпреки това, според Лавров, администрацията на Тръмп „спокойно прокара закона и санкциите срещу Русия остават в сила“. „Те наложиха санкции срещу Лукойл и нефтената компания „Роснефт“.

„Те направиха това през есента, няколко седмици след добрата среща между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкъридж“, каза още Лавров, цитиран от ТАСС.