IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 76

Лавров: Русия не възнамерява да атакува Европа, но е готова да отговори

Случаят с Епстийн разкрива истинското лице на западните елити

08.02.2026 | 20:45 ч. 31
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Русия не възнамерява да атакува Европа, но е готова да осигури пълномащабен военен отговор, ако е необходимо. Това каза руският външен министър Сергей Лавров в интервю за предаването „Итоги на неделята“, откъс от което беше излъчен по телевизионния канал НТВ.

„Нямаме намерение да атакуваме Европа; нямаме абсолютно никаква нужда от това. И ако Европа изпълни заплахите си да се подготви за война срещу нас и да започне атака срещу Руската федерация, президентът заяви, че това няма да бъде специална военна операция от наша страна, а пълномащабен военен отговор с използване на всички налични военни средства, в съответствие със съответните доктринални документи“, подчерта Лавров.

По думите му, случаят с Епстийн разкрива истинското лице на западните елити.

Свързани статии

„Тази тема е свързана с разкриването на онова лице, което се нарича колективен Запад и което се нарича дълбок, дори сега не държава, а дълбок съюз, който управлява целия Запад и се опитва да управлява целия свят“, посочи Лавров.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Русия Украйна война Европа Лавров
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem