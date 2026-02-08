Русия не възнамерява да атакува Европа, но е готова да осигури пълномащабен военен отговор, ако е необходимо. Това каза руският външен министър Сергей Лавров в интервю за предаването „Итоги на неделята“, откъс от което беше излъчен по телевизионния канал НТВ.

„Нямаме намерение да атакуваме Европа; нямаме абсолютно никаква нужда от това. И ако Европа изпълни заплахите си да се подготви за война срещу нас и да започне атака срещу Руската федерация, президентът заяви, че това няма да бъде специална военна операция от наша страна, а пълномащабен военен отговор с използване на всички налични военни средства, в съответствие със съответните доктринални документи“, подчерта Лавров.

По думите му, случаят с Епстийн разкрива истинското лице на западните елити.

„Тази тема е свързана с разкриването на онова лице, което се нарича колективен Запад и което се нарича дълбок, дори сега не държава, а дълбок съюз, който управлява целия Запад и се опитва да управлява целия свят“, посочи Лавров.