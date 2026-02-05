Лавров: Зеленски мисли само за собственото си оцеляване

Русия беше изненадана, че САЩ наложиха санкции срещу най-големите ѝ петролни компании "Лукойл" и "Роснефт" след преговорите в Анкоридж, в Аляска, провели се на 15 август миналата година, заяви министърът на външните работи Сергей Лавров в руски медии.

"Москва беше изненадана, че Вашингтон наложи санкции срещу руските компании "Лукойл" и "Роснефт" след преговорите в Анкоридж. В Анкоридж се разделихме с това, че Русия подкрепи предложението на САЩ за уреждане на украинската криза. След това очаквахме САЩ да потвърдят....Но изведнъж се случи друго - санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт", каза Лавров.

Той също така отбеляза, че САЩ са посочили, че Куба създава заплаха за интересите на Вашингтон в Карибския басейн, включително благодарение на враждебната и злонамерена политика на Русия.

Във връзка със ситуацията между Иран и САЩ Лавров посочи, че тя е "експлозивна" за целия Близък изток. "Там има прекалено много мини със забавено действие, които само чакат някой да ги настъпи", посочи той. Руският външен министър отбеляза, че Москва "не се натрапва като помощник" на участниците в близкоизточния процес - САЩ, Иран и Израел. Но отбеляза, че Москва "не е безразлична към това как ще се развие ситуацията".

Във връзка с войната в Украйна Лавров подчерта, че според него президентът Володимир Зеленски мисли само за собственото си "оцеляване": "По мое мнение, съвестта и Зеленски са неща, които не се съчетават добре. Той не мисли за нищо друго, освен за собственото си оцеляване… Всеки мир [в Украйна] ще означава край на политическата му кариера и вероятно не само политическата“, заяви Лавров.

Разговорите за уреждане на конфликта в Украйна продължават, но Лавров посочи, че европейците се опитват да преформулират предложенията на Вашингтон за уреждане на конфликта.

(БТА)