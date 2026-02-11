Тръмп затваря въздушното пространство над Ел Пасо

Временна забрана за полети е приземила всички полети до и от Ел Пасо, основно въздушно пространство на САЩ северно от границата между САЩ и Мексико.

Заповедта, издадена от властите късно във вторник, обхваща зона с ширина десет мили, приблизително осем километра югозападно от града, от земята до 5 500 метра височина. Тя остава в сила до 23:30 ч. MT на 20 февруари.

Летището се описва като врата към Западен Тексас, Южно Ню Мексико и Северно Мексико. Southwest, United, American и Delta изпълняват полети там, наред с други.

Федералната авиационна администрация (FAA) посочи "специални причини за сигурност“ за безпрецедентния ход, определяйки района като национална отбранителна зона. Към сряда сутринта не е посочена конкретна причина за затварянето.

Пилотите, които не спазват ограниченията, могат да бъдат спрени, разпитани или задържани от правоохранителните органи или служители по сигурността.

The FAA has issued a NOTAM halting all flight operations at El Paso International Airport (ELP/KELP) for 10 days. The reason given is “Temporary flight restrictions for special security reasons.” pic.twitter.com/H7NWZ3KnBp — Flightradar24 (@flightradar24) February 11, 2026

Източник, информиран от FAA, каза пред CNN, че внезапната забрана за полети е била предизвикана от военни операции от военновъздушното летище Бигс във Форт Блис.

"FAA действа, след като Министерството на отбраната не можа да гарантира безопасността на гражданските полети“, казаха те.

Като 23-ият по големина град в страната, затварянето на въздушното пространство на Ел Пасо ще се отрази на националната мрежа за полети, причинявайки широко разпространени смущения.

В изявление авиокомпанията заяви, че е уведомила засегнатите пътници и ще споделя актуализации, когато стане налична повече информация.

"Нищо не е по-важно за Southwest от безопасността на нейните клиенти и служители“, се казва в изявлението.

Ел Пасо, граничен град с население от близо 700 хиляди души и повече, когато се включи околният метрополитен район, е център на трансгранична търговия със съседния Сиудад Хуарес в Мексико.

Ограниченията за полети не засягат мексиканското въздушно пространство или самолети, летящи над 18 000 фута.

Последният търговски полет, кацнал преди спирането на полетите, е полет на American Airlines от Чикаго, който е кацнал в 22:57 ч., според NBC News.

Частен самолет от Еверет, Вашингтон, е планиран да пристигне в 1:13 ч. В сряда е бил пренасочен към по-малкото международно летище Лас Крусес.

Членът на градския съвет на Ел Пасо Крис Каналес заяви, че местните власти не са получили предварително уведомление за ограничението.

Един местен жител сподели в Reddit: "Ел Пасо е тук. Нищо странно в небето и никакви признаци за сериозно събитие. Общинският съветник каза, че никой не е знаел за това предварително (включително военното ръководство на града), но е потвърдено, че известието не е изпратено по погрешка.