Самолет с форма на НЛО е забелязан над Зона 51, давал странен код

Изследовател е забелязал мистериозен самолет с форма на НЛО, летящ над свръхсекретната американска военна база Зона 51.

Андерс Отесон, самопровъзгласил се за турист и видеограф, е документирал пътуването си до пустинята около скандалното съоръжение в Невада на 14 януари, когато неидентифицираният самолет е видян да лети над него около 3 часа сутринта местно време.

Отесон е видял нещо, което изглежда като бомбардировач-стелт B-2 Spirit, летящ над Зона 51 два часа по-рано, и е отбелязал, че този самолет е по-скоро оформен като "равностранен триъгълник“, който изследователите на НЛО са нарекли "Дорито“.

Освен това - скенер, наблюдаващ некриптираните радиочестоти на Зона 51, е уловил странно предаване, пълно с кодови думи, свързани с бира, храна и закуски, вместо със стандартен военен жаргон.

Отесън отбеляза, че това не е първият път, когато мистериозният самолет е видян да лети над САЩ.

Два пъти през 2014 г. фотографи са заснели един и същ обект с форма на "Дорито", разкривайки, че апаратът изобщо не прилича на настоящите стелт бомбардировачи на американските военни или известни дронове.

Зона 51 участва в разработването и тестването на революционни и експериментални самолети от десетилетия, включително F-117 Nighthawk, първият стелт бомбардировач на Америка.

Изследователят твърди, че последното наблюдение на "Дорито" допълва скорошните съобщения за триъгълни обекти, видени над Южна Калифорния и Долината на смъртта, близо до полигона за изпитания и тренировки в Невада (NTTR), където се намира Зона 51.

В своя YouTube канал Uncanny Expeditions, Отесън разказва, че е бил на къмпинг в долината Тикабу в пустинята Невада, на обществена земя близо до Groom Lake Road, която гледа към ограниченото въздушно пространство на Зона 51 и зоната на предния вход, когато се е появил "Дорито".

Около 1 часа сутринта местно време той забелязва и заснема това, което изглежда като B-2, летящ над главите от северозапад, за който се твърди, че е дошъл от военновъздушната база Уайтман в Мисури.

Часове по-късно Отесън наблюдава втория самолет, извършващ нисък прелет от северозапад, преминавайки директно над неговата позиция, преди да продължи напред.

Траекторията на полета на триъгълника "Дорито" е съответствала на прелитане на ниска височина над района, подобно на други военни самолети, въпреки че изследователят не е успял да определи точния му курс.

Въпреки че B-2 има подобен дизайн на V-образно крило, "Дорито" е имал различно тяло, с видимо по-плосък заден ръб, без крила или назъбена задна част като бомбардировача-стелт.

"Дали става въпрос за класифициран тестов полет или за обикновен тренировъчен полет?“, пита се Отесън и добавя: "Определено мисля, че тук имаме нещо интересно".

Мистериозното наблюдение над Зона 51 се е разиграло много подобно на наблюденията на "Дорито" през 2014 г. - едното е заснето от фотографа Джеф Темплин в Уичита, Канзас, а другото от фотографа Стив Дъглас в Амарило, Тексас.

И двата показаха подобни неидентифицирани триъгълни летателни апарати, които изглеждаха различни от известни самолети или дронове на ВВС. Основната разлика беше, че този нов инцидент се е случил над база, печално известна с наблюдения на НЛО от 50-те години на миналия век.

Що се отнася до странния радиокод, засечен от скенера на колегата изследовател на НЛО Йорг Арну, военни в Зона 51 са били чути да използват думи като "закуска с гевреци“, "закуски с гевреци за коронавирус нула със сирене“, "Империал с чесън“ и "хидрат за хладилник“, за да прикрият това, което казват.

Докато познатата траектория на полета на Дорито и военните кодови думи сочат, че апаратът е изкуствено създаден, НЛО с триъгълна форма са често срещано явление над САЩ от десетилетия.

Според Националния център за докладване на НЛО (NUFORC), през януари в САЩ са регистрирани 10 наблюдения на НЛО, в които се споменава за обект с триъгълна форма, летящ над главите им.

За разлика от "Дорито", който се е задържал над Зона 51, НЛО-тата имат ярки или мигащи светлини, които могат да се видят ясно от очевидци на земята.

Общо от ноември 2025 г. насам по целия свят, включително във Великобритания, Канада, Германия и Бразилия, са регистрирани 85 наблюдения на НЛО с триъгълна форма.